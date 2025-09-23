El CSB Infantil Negro permanecerá un año más en 1ª división autonómica

Los Infantiles Masculino Negro se han impuesto al CB Palencia (CSB 59 – CB PALENCIA 54) en un partido muy duro, tosco e igualado entre los dos equipos que se resuelve en el último cuarto por detalles a favor del equipo local.

Al haber ganado los dos partidos jugados en el play off de permanencia, esto les permite pelear una temporada más en primera división, donde se merece jugar esta generación del CSB.

Los Cadetes Masculino Negro se impusieron al CB Palencia (CSB 86 – CB Palencia 49) en un partido muy completo del equipo gracias a un inicio arrollador.

El nivel durante el partido fue muy regular salvo en el segundo cuarto donde tuvieron una pequeña desconexión propia de la relajación por la gran ventaja inicial, lo que les obligó a volver a tener que recuperar la intensidad de los primeros minutos en el tercer cuarto.

De momento el equipo pese a haber ganado dos partidos, debe de seguir peleando por la permanencia y se la jugará en una fase final a dos partidos de ida y vuelta para saber si seguirán en primera división este año.

Los Junior Masculino Negro perdieron ante el CB Palencia (CSB 61 – CB Palencia 70) principalmente por un mal inicio de partido que les condenó a ir contra corriente durante todo el encuentro.

Gracias al orgullo y a encajar un buen parcial consiguieron recortar distancias y acercarse en el marcador, pero una serie de malas decisiones y errores no comunes en esta categoría, así como la ausencia de buenos porcentajes en los triples hicieron que el equipo visitante se llevase la victoria.

Por otro lado, el equipo Senior CSB jugó en Tudela un partido amistoso contra el CB Génesis en un partido de preparación para la nueva temporada.