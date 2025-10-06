Cinco numantinos se clasifican para fase final del Regional de Billar a Tres Bandas

Lunes, 06 Octubre 2025 15:27

El billar soriano sigue demostrando su nivel. Cinco de los trece jugadores del Club Amistad Numancia lograron superar la fase previa de la primera prueba del ranking regional de Billar a Tres Bandas, disputada este fin de semana en el Casino de Soria.

Los sorianos Rafael Soto y Eduardo Molina fueron los más destacados de una ronda en la que participaron 37 jugadores de toda Castilla y León.

Junto a ellos, también consiguieron el pase a la fase final Enrique Bravo, Felician Farcas y Fernando Méndez, completando así una gran actuación colectiva.

Estos cinco se unirán el próximo sábado a Carlos Cortés y Pedro Camarero, que ya estaban clasificados de forma directa, de modo que Soria contará con siete representantes entre los 21 mejores tresbandistas de la comunidad.

La fase final se disputará los días 11 y 12 de octubre, también en el Casino de Soria.

El formato prevé siete grupos de tres jugadores, de los cuales accederán a cuartos de final los campeones y el mejor subcampeón.

Las partidas se jugarán de forma ininterrumpida desde las 10:00 hasta las 22:00 horas del sábado, mientras que el domingo se celebrarán los cuartos (10:00 y 12:00), semifinales (16:00) y final (18:30 horas).

Los aficionados podrán seguir los partidos en directo desde el propio Casino o a través del canal de YouTube del Club Amistad Numancia (https://www.youtube.com/@c.a.numanciasoria/streams).

El buen papel de los numantinos confirma el momento dulce del billar en Soria, que sigue consolidándose como referente autonómico en esta disciplina técnica y exigente.