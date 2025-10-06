Inscripciones abiertas para la novena edición del Torneo Benéfico AECC

Lunes, 06 Octubre 2025 16:13

El Club de Golf Soria ha abierto inscripciones para la novena edición del Torneo Benéfico AECC, que se disputará en sus instalaciones el domingo 19 de octubre a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer.

El torneo se disputará bajo la modalidad de juego Stableford Individual a 18 hoyos, con salida a tiro a las 10.30 horas.

La organización ha establecido una categoría única en damas y dos en caballeros: la 1ª, hasta hándicap 15,0, y la 2ª, a partir de hándicap 15,1.

En cuanto a los trofeos, habrá premios para el primer y segundo clasificados Hándicap de cada una de las tres categorías, así como para los campeones Scratch.

Las inscripciones podrán formalizarse hasta el viernes 17 de octubre a través de los canales habituales, es decir, presencialmente en las oficinas del club, o bien por vía telefónica (629 664 203), por correo electrónico (golfsoria@golfsoria.com) o directamente en la página web www.golfsoria.com.

El precio para los socios del Club de Golf Soria es de 25 euros, mientras que para los socios/as con correspondencias es de 40 euros y para los no socios es de 55 euros.

La inscripción incluye un picnic y la participación en el sorteo de regalos.

Pueden encontrar más información en: https://www.golfsoria.com/ix-torneo-aecc/