Tres sorianos, subcampeones en Open Ibérico de Kickboxing y Muay Thai

Lunes, 06 Octubre 2025 20:46

El equipo soriano de kickboxing y muay thai ha regresado del Open Ibérico con un excelente balance deportivo y tres medallas de plata, tras un intenso fin de semana de competición celebrado los días 4 y 5 de octubre en el Pabellón Municipal José Natário de Viana do Castelo (Portugal).

En la modalidad K1, Ángel Gabriel protagonizó una brillante actuación al ganar su primer combate por abandono del rival y alcanzar la final, donde perdió por puntos en un combate muy igualado, adjudicándose la medalla de plata.

También logró la plata Georgi Lilov, que alcanzó la final en la categoría de light contact tras superar con solvencia sus primeros enfrentamientos. En el combate decisivo cedió por la mínima, firmando una gran actuación que confirma su progresión.

El más joven del equipo, Mark Georgiev, de solo 7 años, debutó en competición internacional con una meritoria medalla de plata. Perdió en la final ante un rival dos años mayor y con tres kilos más, pero ofreció un combate muy igualado que le valió el reconocimiento del público y de sus entrenadores.

Por su parte, William Martínez venció en su primer combate, pero cayó en el segundo, quedándose fuera del podio, mientras que Antonio Luis Moreno no logró superar la fase inicial pese a su esfuerzo en los dos combates disputados.

Desde el equipo español se ha lamentado el trato arbitral desigual durante el torneo, con decisiones que —según los deportistas— favorecieron de forma reiterada a los competidores portugueses, generando cierta controversia en la delegación nacional.

A pesar de ello, los representantes sorianos firmaron una gran actuación en tierras lusas, demostrando su nivel técnico, disciplina y espíritu deportivo, y dejando claro que el kickboxing soriano sigue creciendo en el panorama internacional.