El C.D. Golmayo Camaretas femenino comienza con buen pie la liga Doble G

Martes, 07 Octubre 2025 08:06

El C.D. Golmayo Camaretas femenino ha iniciado su estreno en categoría regional, de forma espectacular con tres victorias en sendos encuentros.

Las balagueras han jugado su primer partido contra el C.D. San Pedro de Burgos, después C.D. Cuéllar y el último contra el Arévalo C.F.

Todos los resultados han sido en positivo y con buenos números: 3-0, 0-5 y 13-0.

Una de sus goleadoras, Paola Gil, que ha jugado durante muchos años en regional, ha advertido en un comunicado que “hay que ser prudentes y más en los primeros partidos porque pueden ser un espejismo”.

Sin ir más lejos, la siguiente jornada se enfrentan contra el Burgos I.F.A., candidatas a ganar la liga ya que han realizado alrededor de cinco fichajes del Capiscol C.F., actual campeón de la liga Gonalpi y por ello, equipo de tercera nacional actualmente.

Sandra del Cura, vieja conocida de las burgalesas tras enfrentarse a ellas cerca de cinco años en regional, ha matizado que “ellas tienen el objetivo de ascender, nosotras somos un equipo de nueva creación así que la presión la tienen ellas. Con calma, como un partido más afrontaremos esta jornada pero con ganas de dar lo mejor de nosotras mismas”.

La entidad ha reconocido estar muy contenta con el crecimiento de la sección femenina creada desde tan solo 2023 y, la cual, esperan incrementar con más presencia de jugadoras en el club.

Prueba de ello es la incorporación de niñas que se están iniciando como, al mismo tiempo, jugadoras provenientes de la universidad a los entrenamientos que, en un futuro, pueden ser jugadoras del senior.