Miguel López y Alicia Lecanda, ganadores del Trofeo San Saturio
El soriano Miguel López, en Scratch masculino, y Alicia Lecanda, en el femenino, fueron los ganadores del XXXII Trofeo San Saturio, disputado este domingo en las instalaciones del Club de Golf Soria.
En el apartado masculino, Miguel López fue el vencedor en Scratch al totalizar 31 puntos, uno más que Ricardo Barrenechea, segundo con 30, mientras que otro jugador local, Javier Sainz, fue tercero con 26.
En Hándicap 1ª categoría (hasta hándicap 15), Ricardo Barrenechea fue el mejor con 39 puntos por delante de Agustín López, segundo con 37.
Finalmente, en Hándicap 2ª categoría (a partir de 15,1), triunfo de otro jugador soriano, Rodrigo del Río, compartido con Santiago Romanos, ambos con 47 puntos.
En damas, Alicia Lecanda se impuso con autoridad en Scracht gracias a los 16 puntos sumados. La segunda plaza fue para Fuencisla Ramos, del Club de Golf Soria, con 8 puntos.
En Hándicap, con una única categoría en juego, otra jugadora local, Piedad González, fue la mejor con 31 puntos por delante de Alicia Lecanda, que sumó 29.
El torneo se disputó bajo la modalidad de juego Stableford Individual a 18 hoyos. En cuanto a los trofeos, hubo premios para el primer y segundo clasificados Hándicap de cada una de las tres categorías y para los campeones Scratch.
La inscripción incluía un regalo de bienvenida, un picnic y la participación en el sorteo de regalos.