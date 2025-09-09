Agustín Álvaro y Fran Garmendia conquistan Galicia con triunfo en su categoría

Martes, 09 Septiembre 2025 13:53

Agustín Álvaro y Fran Garmendia han vuelto a triunfar en el norte de España. Esta vez la cita ha sido en tierras gallegas, en una prueba que a Agustín Álvaro le ha resultado especialmente atractiva por el tipo de tramos y los ritmos de carrera.

El equipo soriano superó problemas mecánicos y firmó el primer puesto en históricos y un meritorio puesto 21º en la general entre más de 40 vehículos.

La expedición soriana ha partido con ilusión y ganas de destacar, aunque el coche tenía preparada otra historia.

Nada más llegar comprobaron que los frenos no respondían bien y que costaba arrancarlo.

Una nube negra se cernió sobre sus opciones, obligándoles a acudir de inmediato a la asistencia tras el pase de presentación. Allí los trabajos se prolongaron prácticamente toda la noche, hasta que por fin la tormenta se disipó.

Con reservas, pero también con ambición, salieron a competir pendientes de cualquier sorpresa mecánica.

No fue el caso y, tras los primeros compases, comenzaron a ganar confianza mientras vigilaban a su rival directo en la categoría. Los trazados entre árboles y el buen estado del suelo permitieron disfrutar tramo a tramo y aumentar el ritmo.

El esfuerzo dio sus frutos: Agustín Álvaro y Fran Garmendia se impusieron en su categoría con un tiempo aplastante sobre el segundo de históricos y firmaron un destacado puesto 21 en la general de más de 40 vehículos, pese al abandono de ocho de ellos.

Con pocas pruebas por disputar, los deberes están prácticamente hechos para revalidar el título de campeones de España en históricos.