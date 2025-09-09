Salduero cierra en septiembre el circuito provincial de BTT "Soria puro oxígeno"

Martes, 09 Septiembre 2025 08:17

Salduero cerrará el próximo 20 de septiembre el circuito provincial de Soria de BTT “Soria puro oxígeno”, con una carrera con dos distancias.

La prueba comenzará a las 9:15 horas, con dos recorridos: la ruta corta, de 29 kilómetros y 650 metros de desnivel; y la ruta larga, de 48 kilómetros y 1.280 metros de desnivel.

El domingo 21 de septiembre se desarrollará el Trail Park.

Las inscripciones, con un límite de 200 participantes, se pueden formalizar hasta el 13 de septiembre, en https://www.rockthesport.com/es/evento/7-marcha-btt-solidaria-tronchaberezos/inscripcion/selecciona-tarifa

El precio de la ruta larga y corta, incluida comida, es de 25 euros.

La Diputación Provincial de Soria ha comenzado este año a promover unos circuitos provinciales de BTT y TRAIL RUNNING, denominados “Soria puro oxígeno BTT” y “Soria puro oxígeno Trail” entre los organizadores de las distintas pruebas de BTT y TRIL RUNNING que se celebran anualmente en la provincia.

Tras la conclusión del circuito, la Diputación de Soria hará entrega de los premios finales del circuito en base a las clasificaciones generales establecidas con respecto a las puntuaciones señaladas en las diferentes pruebas.

Para optar a cualquiera de los premios del circuito es necesario que los cicloturistas hayan participado en al menos, en seis de las ocho pruebas de que consta el circuito.

Así, una vez finalizado el circuito y hechas las clasificaciones generales, se entregarán los siguientes premios, tanto masculinos como femeninos:

Categoría senior:

1º clasificado: trofeo y cheque por importe de 1.000 euros

2º clasificado: trofeo y cheque por importe de 500 euros

3º clasificado: trofeo y cheque por importe de 250 euros

Categoría máster:

1º clasificado: trofeo y cheque por importe de 500 euros

2º clasificado: trofeo y cheque por importe de 250 euros

3º clasificado: trofeo y cheque por importe de 150 euros

Del mismo modo, se otorgará un premio al mejor soriano y soriana de cada categoría consistente en un cheque por importe de 500 euros.