Tres medallas para volantistas sorianas en Master de Estella sub-15 y sub-19

Lunes, 08 Septiembre 2025 20:30

La cantera del Club Bádminton Soria-CS24 ha retomado su contacto con las pistas de competición en el marco del Master de Estella sub15 y sub19 que se ha celebrado a lo largo del fin de semana en la citada localidad navarra. Los resultados obtenidos por el club soriano fueron fantásticos.

El club soriano ha conseguido dos oros obtenidos por Daniela Corchón en la categoría sub-19 y otra presea más, en este caso de plata, lograda por Jimena Ayllón dentro de las sub-15.

Sin duda, Daniela Corchón fue una de las grandes protagonistas de la prueba contando todos sus encuentros por victorias. Para este torneo optó por disputar las dos modalidades de dobles con el fin de mejorar su ranking toda vez que, dentro de los individuales, tiene asegurada una posición privilegiada de cara a la disputa del Campeonato de España.

En doble femenino, compartió pareja junto a Ainhoa Larraya, del Club Bádminton Pamplona, tándem habitual en las últimas temporadas. Superando la fase inicial de grupos con relativa comodidad, debieron vencer tanto las semifinales como la final en encuentros que se alargaron hasta el tercer set. Incluso en el partido final, debieron remontar un set en contra para rematar el encuentro con dos parciales de 21-16 y 21-10.

En doble mixtos, ausente su compañero habitual, hizo pareja con el oscense Gonzalo Isabal.

El desarrollo de la competición permitió la adaptación de ambos y la trayectoria fue similar a la modalidad del doble femenino ya que solo cedieron un set en el encuentro que dirimía el oro.

Daniela confirma un gran estado de forma y afronta con gran confianza estos próximos meses focalizando su preparación para su participación en los campeonatos nacionales.

La otra fémina que participó, Jimena Ayllón, en la categoría sub-15, también cuajó una excelente competición con el colofón de la consecución de la medalla de plata dentro de los dobles femeninos.

Junto a la zaragozana Olalla Herrero, cumplieron los pronósticos que las colocaban como unas de las favoritas.

Conforme avanzan las pruebas en las que compiten juntas, la pareja va incrementando su nivel competitivo hasta colocarse en una de las mejores parejas nacionales.

El encuentro final, que cayó del lado de una pareja gallega, se definió por pequeños detalles, con un resultado de 20-22 y 19-21 que demuestra que el partido pudo haber caído del lado de Jimena y Olalla.

Jimena completó un excelente fin de semana con un valioso resultado de cuartos de final, con derrota en tres sets, que le afianzan en los puestos de arriba del ranking nacional.

Dentro también de la categoría sub-15, Daniel Marín se aupó hasta la ronda de los ocho mejores. Este gran resultado le permitirá mejorar puestos en su ranking.

Están programados varios masters nacionales previos a los Campeonatos de España del mes de noviembre para afinar la preparación de los jóvenes sorianos.