Miguel López gana primera cita del Pequecircuito de Castilla y León 2025

Lunes, 08 Septiembre 2025 13:19

Miguel López, ganador en scratch masculino, y Enzo Jiménez, que acabó en el puesto 16, formaron la representación del Club de Golf Soria en la I Prueba del Pequecircuito de Castilla y León 2025, celebrada el pasado sábado en el recorrido vallisoletano de Aldeamayor.

Miguel López acabó empatado con Adrián Torres en el primer puesto de scratch general masculino con 70 golpes, el par del campo, además de ser cuarto en hándicap cadete con 72 golpes.

Por su parte, Enzo Jiménez firmó 80 golpes que le situaron en el puesto 16 en scratch general y noveno en scratch sub 14.

También fue séptimo en hándicap alevín con 81 golpes.

El Pequecircuito y Adulcircuito de Castilla y León tienen lugar simultáneamente en Aldeamayor (6 de septiembre), Lerma (4 de octubre) y Villamayor (25 de octubre).

La modalidad de juego es Medal Play Individual y Stableford Individual en Cuarta Categoría para jugadores con hándicap mayor de 36, mientras que en el Adulcircuito es Stableford.

Todas las pruebas del Pequecircuito son válidas, según la edad de los participantes, para el acceso a los Campeonatos de España Infantil, Alevín y Benjamín 2026.

Pueden consultar los resultados completos en: https://nextcaddy.com/tour/59630