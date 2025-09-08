Carlos Cortés alcanza los cuartos en Open Nacional de Tres Bandas de Bilbao

Lunes, 08 Septiembre 2025 13:10

El soriano Carlos Cortés ha firmado la mejor actuación numantina en el VII Open Nacional de la Sociedad Bilbaína de Billar a Tres Bandas, celebrado el pasado fin de semana en Bilbao.

Tras sumar dos victorias, Cortés ha conseguido acceder a los cuartos de final, donde ha cedido ante Alfonso Legazpi, que acabaría proclamándose campeón del torneo.

En una competición con la participación de 56 jugadores, también han detacado los sorianos Pedro Camarero, César Martinicorena y Rafael Soto, quienes han alcanzado los octavos de final tras superar una ronda.

Por su parte, Javier Jesús Morales y Fernando Méndez han quedado eliminados en la ronda anterior, completando así la representación numantina en la cita bilbaína.