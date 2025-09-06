La selección española sub-21 abre nuevo ciclo con victoria en Los Pajaritos

Sábado, 06 Septiembre 2025 08:43

La Selección española sub-21 ha ganado a Chipre (3-0) en una plácida tarde de fútbol en el nuevo estadio de Los Pajaritos y estrena el casillero con tres puntos y con la sensación de que este equipo, todavía por hacer, promete.

No obstante, costó abrir la lata porque Chipre se defendió muy bien durante los primeros 45 minutos, un equipo trabajado y solidario que se multiplicó para proteger su cueva.

España lo intentó primero con Álex Jiménez, también se sumó Iker Bravo, Gerard Hernández lo probaba desde lejos…

Contundente dominio local, pero sin definir en la zona en la que se deciden los partidos, siendo un disparo de Gerard Hernández desde la frontal la ocasión más clara.

El portero Kyriakou se lució con una muy buena parada.

Cuando se intuía el tiempo de descanso, y en el enésimo saque de esquina para el combinado nacional, Rafel Obrador cazó el balón en la esquina del área y, con un zurdazo descomunal, estrenó la cuenta goleadora de esta nueva era, mejor imposible.

Su impacto salió como un obús y se coló por la escuadra de la portería chipriota, por fin una celebración justo antes de pasar por la caseta.

Se mantuvo la tónica en la reanudación, con España más volcada si cabe para buscar ampliar la renta.

Mantuvo arriba la presión, recuperaba con rapidez y buscaba la manera de llegar a la meta. Entraron Fer López y Pablo García para darle frescura al ataque y el andaluz tuvo el segundo en su bota izquierda, pero se le escapó por muy poco el balón después de una gran jugada de Gonzalo.

El propio Pablo García volvía a acariciar el gol en el 73, otra vez desafortunado en el remate. Había que seguir así.

El control de la Selección era cada vez mayor y se sucedían las oportunidades. A esas ya mencionadas, llegaría una también muy clara, un zapatazo de Rodrigo Mendoza en la que se lució el guardameta. Al instante, esta vez sí, Yarek hacía justicia con el 2-0.

La tarde sirvió para que David Gordo repartiera minutos en Los Pajaritos, interesante la aportación desde el banquillo.

Se jugó casi siempre en campo chipriota y no hubo más celebraciones porque también toca afinar en el remate, pues se llegó y bien.

El palo le negó el tercero a Gonzalo, impagable su trabajo como referencia en la punta.

Lo firmó, resarciéndose por no haberlo hecho antes, Pablo García, que definió muy bien en el mano a mano con el portero después de una galopada desde el centro del campo.

Ya no hubo tiempo para más. Tres goles, tres puntos, buen resumen de lo que dio de sí en Soria, feliz la afición que acudió al templo numantino para presenciar el inicio de una nueva era.

España alza el vuelo y ahora ya piensa en la cita del próximo martes en Pristina ante el territorio de Kosovo, otra prueba exigente para los chicos de David Gordo

https://www.youtube.com/watch?v=ATbUW99ETRQ