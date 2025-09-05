Iñaki Pardo, único representante soriano en Peri Spanish Tour de Valencia

Viernes, 05 Septiembre 2025 14:49

Iñaki Pardo, jugador del Club Amistad Numancia de Billar, participará este fin de semana en el Peri Spanish Tour Pool Bola 9 que se celebra en Valencia, donde será el único representante de Soria.

Será la primera competición de la temporada para el billarista soriano, quien pretende ir midiendo sensaciones poco a poco e ir aumento la calidad de su juego de cara a un año deportivo ilusionante por la nueva Liga Nacional de Pool que ha anunciado la Real Federación Española de Billar.

Pardo debutará frente al hispano-ucraniano Ruslan Ostrovskyi, un rival de alto nivel.

En caso de victoria, se enfrentará al ganador del duelo entre Juan Carlos Sánchez y Jesús Borrueco.

Si la derrota se impusiera en el estreno, continuaría su camino por el cuadro largo de la clasificación.

El torneo, organizado por el Club Sierra de Billar de Valencia, contará con un total de 71 jugadores inscritos y se disputará en mesas de 9 pies, garantizando un alto nivel de competición y espectáculo.