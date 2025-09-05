Tres volantistas sorianos participan en Mundial senior en Tailandia

Viernes, 05 Septiembre 2025 08:42

La ciudad tailandesa de Pattaya acogerá el Campeonato del Mundo Senior, una cita con carácter bianual y en la que participarán jugadores desde las categorías de +35 años hasta +80 años, separados en franjas de cinco años. Tres volantistas sorianos viajarán hasta Tailandia para participar en esta cita.

Ya se han publicado los listados de participantes de las diversas categorías con una masiva presencia de jugadores de países asiáticos, quienes copan las condiciones de cabezas de serie, sin faltar, además, las principales potencias europeas como Inglaterra, Dinamarca o Alemania.

La delegación española estará formada por dieciocho componentes que pelearán por superar rondas y adquirir experiencia para acortar la diferencia con jugadores, algunos de los cuales han sido estrellas mundiales y olímpicas en categoría absoluta.

Además, la proximidad geográfica de Tailandia a países donde el bádminton es un deporte de referencia nacional añade mayor calidad a los jugadores de este campeonato del mundo.

Entre los representantes españoles se encuentran tres jugadores sorianos, habituales en competiciones de este nivel.

Por parte de la AD89, participarán Cristina Puebla y Sergio Latorre mientras que por el Club Bádminton Soria-CS24 participará David Henansanz.

Los tres han obtenido, a lo largo del último año, los méritos exigidos para participar en el tercer mundial para ambos.

Estos jugadores llevan en Tailandia varios días para aclimatarse a unas condiciones extremas de humedad y para poder hacer varias tomas de contacto con el pabellón Eastern National Sports Training Centre, sede del evento.

El soriano David Henansanz disputará las tres modalidades posibles.

En individual, el sorteo deparó que superase la primera ronda para enfrentarse al vencedor del partido entre el francés Alan Bertolla o el jugador de Sri Lanka, Hasika Mahindarathe.

Haciendo pareja con Sebastián López, sus rivales en el cuadro de doble masculino será la pareja inglesa que forman Joel Gayle y Mark Law.

Finalmente, en doble mixto y junto a la jugadora de origen rusa Elena Krasheninnikova tendrá como oponentes a la potente pareja Ching Man Wong y Yu Fei Mickie Choi de Honk Kong.

También disputará las tres modalidades el burgense Sergio Latorre, pese a no prodigarse en exceso en la modalidad de individual no dejará pasar esta oportunidad. Precisamente en el individual masculino, se enfrentará en primera ronda a Sheng Shiun Liao de Taipei.

Los norteamericanos Rajesh Kumar Mariappan y Anshuman Mishra serán sus oponentes en el doble masculino donde hace pareja con el bilbaíno Jon Hernandez.

Los dos burgenses, Cristina Puebla y Sergio Latorre serán de la partida en la modalidad de dobles mixtos en la que se enfrentarán a los ingleses Anna Kondratieva y David Williams. Para Cristina será su única prueba dado que unas molestias físicas le llevan lastrando unos meses y ha enfocado su preparación para esta única prueba.

El sorteo para los tres ha sido relativamente benevolente dado que no se deben enfrentar en el partido inicial a ningún cabeza de serie, pero no hay duda que el altísimo nivel de la mayoría de los jugadores supondrá un gran reto para poder avanzar rondas en los diversos cuadros.

La competición se desarrollará durante siete días comenzando el próximo 7 de septiembre.