La cantera del Club Bádminton Soria regresa a competición en Estella

Después de haber disfrutado de unas semanas de descanso y haber iniciado los entrenamientos en el mes de agosto, los jugadores sub15 y sub19 del club Bádminton Soria volverán en la competición en el marco del Máster Nacional de Estella que se disputará durante los próximos 6 y 7 de septiembre en la localidad navarra.

Serán un total de seis jugadores los que desplacen hasta Estella, dos participantes femeninas en la categoría sub-19 y otros seis representantes en la sub-15.

Todos ellos parten con diferentes objetivos encaminados de cara a conseguir la participación en los próximos campeonatos de España o a conseguir la condición de cabeza de serie.

Dentro de las más mayores, únicamente participará María González en el cuadro individual.

Situada en el filo de las cincuenta mejores de España, los puntos a conseguir este fin de semana le pueden acercar al objetivo de participar en el Campeonato de España.

En la misma categoría, Daniela Corchón una vez que tiene asegurada una buena situación en individual, ha optado por competir tanto en el doble femenino junto a la navarra Ainhoa Larraya y en doble mixto con el oscense Gonzalo Isabal.

En cuanto a la categoría sub15, tanto Jimena Ayllón, Aarón Barrera, Alvaro Gómez y Daniel Marín disputarán el cuadro de individual partiendo Jimena como cuarta cabeza de serie.

La propia Jimena es la principal favorita en la modalidad de doble femenino junto a la zaragozana Olalla Herrero.

Por la parte masculina, Alvaro Gómez y Daniel Marín jugarán juntos mientras que Aarón Barrera lo hará junto al pamplonés Peru Navarro

