Iñaki Pardo compite con élite del pool en el Peri Spanish Tour de Valencia

Martes, 09 Septiembre 2025 14:26

El soriano Iñaki Pardo, jugador del Club Amistad Numancia de Billar, participó el pasado fin de semana en el Peri Spanish Tour de Valencia, cita en la que se dieron cita los mejores jugadores de pool de España en la modalidad de Bola 9, con un total de 71 inscritos.

Pardo arrancó el torneo frente al hispano-ucraniano Ruslan Ostrovskyi, ante el que cayó por 7-4.

En el cuadro de repesca consiguió rehacerse con una ajustada victoria por 7-5 frente a Juan Carlos Sánchez.

Finalmente, quedó eliminado en la segunda ronda tras otro igualado partido contra Andrés Serrano Cárdenas, también por 7-5.

Gracias a su buen papel, Pardo finalizó en el puesto 33 de la clasificación general, consolidando así su presencia en una competición que reunió a algunos de los nombres más destacados del pool nacional.

La participación del jugador numantino vuelve a situar al billar soriano en el mapa de los grandes torneos estatales, demostrando el nivel competitivo de los representantes de la provincia.