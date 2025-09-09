Jornada de puertas abiertas del Club Bádminton Soria
Al igual que ocurrió en campañas previas, el Club Bádminton Soria realizará una jornada para la divulgación del deporte del bádminton dirigida a los jugadores más jóvenes que quieran iniciarse o deseen continuar la práctica de este deporte desde una perspectiva más competitiva.
La finalidad de la jornada es dar a conocer el deporte del bádminton, entre los jóvenes en edad escolar, y presentar las distintas opciones que disponen para la práctica del mismo, tanto en los grupos de entrenamiento del club como en la diversa oferta disponible, orientando a la familia sobre las mejores opciones conforme a las inquietudes e implicación del jugador.
La jornada se llevará a cabo el próximo lunes 15 de septiembre en un horario de 18:00 horas a 19:30 horas en el polideportivo de la Fuente del Rey en el que los jóvenes jugadores dispondrán de todo el material necesario y tendrán a su disposición varios técnicos del club que les introducirán, con conceptos básicos, en el deporte del bádminton.