San Leonardo acogerá por primera vez el Campeonato de España máster de ciclismo

Jueves, 11 Septiembre 2025 09:49

El Campeonato de España Máster disputará el primer trofeo San Leonardo del 19 al 21 de septiembre, que movilizará a un millar de personas.

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, ha resaltado la apuesta por generar sinergias entre el deporte y la naturaleza, en una nueva prueba que atraerá a mil aficionados a la comarca de Pinares.

La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, ha señalado que Jaén y Albacete han celebrado con anterioridad este campeonato y ahora lo hará Soria, “lo que es un orgullo”.

El alcalde de San Leonardo, Jesús Elvira, ha mostrado su satisfacción por acoger este campeonato, que permitirá ofrecer una imagen del pueblo y de toda la comarca a toda España.

Luis José Lucas “Luco”, organizador de la prueba y alcalde de Navaleno, ha señalado que la propuesta surgió hace un par de años para albergar una prueba importante que moviliza mil participantes.

“Para mi es un premio poder organizarla. Es importante seguir dando imagen de Soria, y que sepan que tengamos mucho potencial para el deporte”, ha resaltado.

Las féminas correrán por primera vez solas, en una categoría expresa.

Los recorridos son diferentes según la edad.

El Campeonato de España Máster de carretera se celebrará del 19 al 21 de septiembre en San Leonardo de Yagüe y la comarca de Pinares, sede del fin de semana más relevante de toda la temporada para los ciclistas de la categoría, que se medirán tanto en pruebas contrarreloj como en carreras en línea para coronarse como nuevos campeones de España.

De acuerdo al programa de competición, el viernes 19 de septiembre por la tarde tendrán lugar las contrarrelojes, el sábado se celebrarán todas las pruebas en línea a excepción de la Máster 40, que se disputará el domingo.

El Campeonato de España Máster está organizado por el CD Sport Navaleno.

Según normativa el máximo de participantes por equipo/club son 6 deportistas por categoría de competición de 5 en 5 años.

Inscripciones para la prueba en línea del Campeonato de España – Máster 30 hombres

Inscripciones para la prueba en línea del Campeonato de España – Máster 40 hombres

Inscripciones para la prueba en línea del Campeonato de España – Máster 50 hombres

Inscripciones para la prueba en línea del Campeonato de España – Máster 60 hombres

Inscripciones para la prueba en línea del Campeonato de España – Mujeres

Para participar en las contrarrelojes individuales se ha generado un link específico:

Inscripciones para la prueba contrarreloj del Campeonato de España

Las preinscripciones del personal técnico se realizarán en el enlace que se indica a continuación, que permanecerá habilitado hasta el 14 de septiembre a las 23:59 horas. Es único para todas las pruebas.

Inscripción técnicos del Campeonato de España Máster