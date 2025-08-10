Carlos Gutiérrez abre segunda etapa en el Numancia

Domingo, 10 Agosto 2025 08:49

Carlos Gutiérrez volverá esta campaña a defender los colores del C. D. Numancia tras cuatro temporadas en el fútbol japonés y una y media en España.

El defensa canario (La Laguna, Tenerife, 4 de noviembre de 1991) llega desde el Zamora, equipo en el que ha tenido poca participación en la última temporada, y lo hace, según sus declaraciones, con la ilusión de un regreso deseado, “algo que me hace muy feliz y que necesitaba personalmente”.

Carlos Gutiérrez se fue con un Numancia en la Segunda División del fútbol español, en un mercado de invierno donde el equipo soriano luchaba por los puestos de play off de ascenso. Su marcha debilitó la línea defensiva y, sumado a la falta de goles, supuso un final no deseado: el descenso de categoría.

El defensa sumó 103 partidos en Segunda división con el Numancia en las tres temporadas y media que vistió la camiseta numantina.

Regresa a Soria con el objetivo de aportar su experiencia y con un Numancia que milita en la cuarta categoría del fútbol español, y que no tiene más objetivo que el ascenso.

“Llego con más experiencia, más tranquilidad y ojalá deje el recuerdo que dejé en la primera etapa”, ha deseado.

El 9 de enero de 2020 abandonó el conjunto soriano para jugar en el Avispa Fukuoka japonés.

Tras dos años en este equipo siguió en el país nipón, ya que a finales de 2021 concretó su fichaje por el Tochigi S.C. Después de una temporada en este conjunto inició una nueva etapa en el F.C. Machida Zelvia.

El 27 de enero de 2024, tras cuatro años en Japón, regresó al fútbol español después de incorporarse a la S.D. Huesca para lo que restaba de competición.

La siguiente temporada fichó por el Zamora C.F., de Primera RFEF. Y este verano ha regresado al Numancia.