Dos erorres defensivos condenan al Numancia frente al Utebo, en Navaleno

Domingo, 10 Agosto 2025 08:35

Segunda derrota de la pretemporada para el C. D. Numancia, que ha perdido en la tarde de este sábado por 0-2 ante el Utebo C. F. en Navaleno, en la XII edición del Memorial Domingo Heras.

El equipo aragonés se ha mostrado superior en las áreas y ha sabido penalizar dos errores del conjunto numantino en los inicios de cada tiempo para llevarse este encuentro estival de preparación, el tercero para los de Abel Segovia.

Una indecisión defensiva en el minuto 5 de partido de la zaga rojilla ha permitido a Íñigo López plantarse solo ante Miguel Ángel, al que ha superado en el mano a mano para hacer el 0-1.

El mismo Íñigo López ha conseguido el 0-2, esta vez tras una jugada de estrategia.

El ‘9’ del Utebo ha cabeceado a las mallas un saque de esquina en el minuto 54 de la segunda parte, justo en los minutos en los que el Numancia parecía dominar con claridad y estaba con disposición de hacer la igualada.

Pero la pretemporada tiene estas cosas, con mucha carga física en los jugadores, muchos conceptos tácticos por asimilar y necesidad de compenetración con los nuevos compañeros, tanto del primer equipo como de la cantera, y eso lleva un proceso y un esfuerzo que, por fortuna, alcanza las seis semanas antes de jugarte el todo por el todo en la competición.

No fue el mejor partido del Numancia en ataque y tampoco lo bordó en defensa, algo que el Utebo, con más minutos de competición en las piernas de sus jugadores, lo aprovechó para llevarse a Zaragoza el trofeo de campeón de este clásico veraniego como es el Memorial Domingo Heras de Navaleno.

El miércoles, presentación del equipo de Abel Segovia ante su afición en Los Pajaritos y con la U. D. Logroñés como rival.

Ficha técnica.-

C. D. Numancia: Miguel Ángel, Marcos Sánchez, Hugo Matos, Moustapha, Carlos Gutiérrez, Danese, Cristian Delgado, Fermín Ruiz, Godson, Iván Niño y Miñana. En la segunda parte jugaron Joel Jiménez, Bonilla, Ian Olivera, De Frutos, Néstor Lucas, Jony, Alain García, Neves, Cristian Delgado (Dani García, minuto 54), Hugo Matos (Marco Beltrán, minuto 75) y Miñana (Angelo, minuto 54).

Utebo C.F.: Pablo Puyod, Meseguer, Jorge Adán, Mario, Alberca, Íñigo López, Diego López, Pedrosa, Cotos, Beitia y Alex R. También jugaron en la segunda parte Chanza (P.S.), Franc Mateu, Marín, Diego Suárez, Lorenz, Querol, Sanchis, Juan Delgado, Camilo y Ander.

Árbitro: Dirigió el partido Domingo Heras Elvira. Asistido por Alejandro Rivas y Aemy Dávila.

Goles: 0-1. Minuto 5. Íñigo López. 0-2. Minuto 54. Íñigo López.

XII Memorial Domingo Heras de Navaleno. 500 espectadores. El Utebo se llevó el trofeo de campeón de este Memorial.