Entradas a la venta para el partido internacional España-Chipre sub-21 en Los Pajaritos

Viernes, 08 Agosto 2025 15:01

La Selección española sub-21 regresa a la competición y lo hace dando sus primeros pasos en la fase de grupos de la clasificación para el próximo Campeonato de Europa de 2027. El combinado nacional se enfrentará a Chipre, rival en el grupo A, y lo hará el próximo viernes 5 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Estadio Los Pajaritos, en Soria. Las entradas se pondrá a la venta la próxima semana.

Un partido en el que se juegan empezar con buen pie en la pelea por alcanzar la próxima Eurocopa, y que será además el debut de David Gordo en el banquillo de la sub-21.

Todos los ingredientes para que en Los Pajaritos se disfrute de un espectáculo... ¡que no te puedes perder!

Reserva la fecha y consigue tus entradas a partir del próximo martes 12 de agosto, a las 12:00 horas, para asistir al partido en el único portal habilitado para la venta de las mismas, que será el oficial de la Real Federación Española de Fútbol: https://tickets.rfef.es.

El número máximo será de seis entradas por cada operación de compra y se establecerá una promoción de venta anticipada para todas aquellas personas que adquieran sus entradas generales en estos periodos de venta:

40 por ciento de descuento* sobre el precio de la entrada para compras hasta el 15 de agosto .

20 por ciento de descuento* sobre el precio de la entrada para compras desde el 16 de agosto al 24 de agosto.

Se realizará una venta preferente dirigida a los socios del CD Numancia, en un cupo limitado de entradas desde el 11 de agosto a las 12:00 horas, hasta el 12 de agosto a las 12:00 horas o hasta agotar existencias.

Como para el resto de los eventos RFEF, hay disponibles entradas para personas con diversidad funcional (en silla de ruedas).

Para acceder a ellas, es imprescindible la presentación del certificado de movilidad reducida y DNI originales de la persona que adquiere este tipo de entrada.

Los precios de las localidades, con gastos de gestión no incluidos, serán los siguientes:

ZONA PRECIO TRIBUNA PREFERENCIA 25 € TRIBUNA GENERAL 20 € FONDOS 15 €

Consulta la información completa sobre la venta de entradas para el España-Chipre sub-21, en https://tickets.rfef.es.