El Numancia se presenta ante su afición frente a la U.D. Logroñés

Miércoles, 13 Agosto 2025 09:49

El C.D. Numancia 2025-2026 se presenta en la tarde de este miércoles ante sus aficionados en un partido ante la U.D. Logroñés, donde el nuevo técnico Abel Segovia podrá ir perfilando el once que comenzará la temporada oficial.

El partido comenzará a las 19:30 horas en el nuevo estadio de Los Pajaritos y un cuarto de hora antes se oficiará la presentación oficial del renovado equipo numantino, que vuelve a tener como objetivo el ascenso a Primera RFEF.

Enfrente estará el conjunto riojano que tiene en sus filas a jugadores que en la pasada campaña militaron en el Teruel, que consiguió la plaza de ascenso a Primera RFEF en Los Pajaritos.

Para este partido de presentación los abonados del Numancia entrarán gratis y el precio para los no abonados irá de los 15 euros de los fondos a los 50 euros en el palco VIP.

Los aficionados de 6 a 14 años pagarán entre ocho y doce euros dependiendo de la zona del campo.

El nuevo entrenador Abel Segovia ha reconocido en su comparecencia ante los medios que tiene "sensaciones encontradas" de los partidos amistosos disputados hasta ahora en pretemporada.

Además ha apuntado que su equipo necita un ocho y un nueve “de calidad” para conseguir un salto de nivel por dentro.

"Tenemos que tener jugadores que entiendan lo que queremos y tengan esas características", ha reiterado.

Por otra parte, el C. D. Numancia y Canal 9 Soria han llegado a un acuerdo para que los partidos de la temporada 25-26 se puedan ver a través de la televisión local de Soria.

Este acuerdo permitirá a los aficionados numantinos disfrutar en abierto de la práctica totalidad de los partidos del Numancia, tanto en casa como fuera de Los Pajaritos.

El primer encuentro que podrá verse por la pequeña pantalla será esta tarde.