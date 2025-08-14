Un Numancia en construcción gana a U.D. Logroñés en partido de presentación

Jueves, 14 Agosto 2025 07:52

El C. D. Numancia ha celebrado su presentación en Los Pajaritos ante su afición con una victoria ante la U. D. Logroñés por 1-0, en un partido igualado y entretenido que se ha resuelto a favor de los sorianos, en los últimos minutos, gracias a una jugada protagonizada por los canteranos numantinos Godson y Miñana.

El delantero ghanés ha disparado primero, pero el meta visitante Taliby ha repelido su tiro y en el rechace a la altura del área ha aparecido Óscar Miñana para mandar el balón a las mallas y dar la victoria al Numancia.

Partido igualado y entretenido entre dos equipos que pelearon desde el primer minuto por tener la pelota en su poder y llegar al área rival con la mayor verticalidad posible.

El cuadro riojano ha estado algo más cómodo en el primer acto y el Numancia ha tenido más el balón y lo recuperó con más rapidez en la segunda mitad del encuentro.

La primera mitad resultó entretenida, pero sin goles.

Las buenas intervenciones de los porteros, sobre todo del numantino Joel Jiménez, han evitado que el marcador cambiara de tanteo.

Dani García ha protagonizado dos buenas llegadas del Numancia, pero el meta visitante Alex Daza también ha resultado ganador en el mano a mano.

Hugo Matos, con un buen disparo, también ha probado fortuna, pero su tiro se ha marchado fuera dando previamente en el larguero.

El Numancia ha intentado salir con la pelota controlada, pero ha tenido muchas dificultades ante la presión ejercida por el conjunto riojano.

En la segunda mitad, Jony ha merecido el gol tras un gran remate después de una buena combinación de los de Abel Segovia, pero el balón se ha marchado fuera por muy poco, y Bonilla ha estado a punto de inaugurar el marcador, pero su cabezazo picado ha lamido el travesaño y se ha marchado fuera.

Luego, al final, ha llegado el tanto de Miñana tras el disparo de Godson que acabó dando el triunfo a los rojillos.

Los partidos estivales sirven sobre todo para los entrenadores y jugadores, con la clara intención de coger minutos de competición, asimilar conceptos y sumar sensaciones, que siempre son mejores cuando se gana, aunque el resultado sea lo menos importante.

Abel Segovia acabó dando minutos a veintidós futbolistas a pesar de no poder contar con varios de sus jugadores por diferentes molestias físicas. No es momento de arriesgar y Juancho, Alex Gil, Héctor Peña y canteranos como Antonio Ishizuka vieron el partido desde la grada de Los Pajaritos.

El sábado, nuevo test de pretemporada en Tardelcuende, con otro rival de Segunda RFEF como es el filial del Real Valladolid.

Ficha técnica.-

C.D. Numancia: Joel Jiménez (Miguel Ángel, minuto 78), Ian Olivera (Danese, minuto 46), Néstor (Miñana, minuto 72), Hugo Matos (Angelo, minuto 78), Jony (Godson, minuto 72), C. Gutiérrez (De Frutos, minuto 60), Alain García (Marcos, minuto 46), Dani García (Bonilla, minuto 60), Cristian Delgado (Iván Niño, minuto 78), Fermín (Marco Beltran, minuto 78) y Neves (Moustapha, minuto 46).

U.D. Logroñés: Alex Daza (Taliby, minuto 46), José Val (Ocón, minuto 72), Camacho, Cabetas, Miguel Marí, Urki, J. Febas, E. Larrea, Otadui, Benitez y Manex. En el segundo tiempo jugaron Bobadilla, Ugarte, Lhery, Muro, Iñaki, González, Markel, Cayetano y Raúl.

Árbitro: Dirigió el partido Gorka Mazo Maruri. Asistido por Cristian Gómez Álvarez y Mateo Ortega Peña. Mostró cartulina amarilla al local Carlos Gutiérrez y al visitante Taliby.

Goles: 1-0. Minuto 83. Óscar Miñana.

Los Pajaritos. 1.000 espectadores.