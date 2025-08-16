Sábado, 16 Agosto 2025
El internacional con Guinea Ecuatorial Jannick Buyla refuerza medular del Numancia

Jannick Buyla se ha convertido en la última incorporación del Numancia para afrontar la próxima temporada en Segunda RFEF.

El club soriano ha llegado a un acuerdo con este centrocampista nacido en Zaragoza el 6 de octubre de 1998 y que ha jugado su última temporada en la S.D. Tarazona, de Primera RFEF, categoría en la que cuenta con gran experiencia.

Formado en la cantera del Real Zaragoza, club con el que debutó en Segunda división en la campaña 18-19, Buyla ha jugado las últimas temporadas en Primera RFEF en equipo como Nástic de Tarragona, Badajoz. SD Logroñés, Linares o el mencionado Tarazona.

Buyla es un fijo en la selección absoluta de Guinea Ecuatorial, con más de 30 participaciones con el 8 a la espalda del combinado nzalang y dos participaciones en la Copa de África de selecciones.

Jannick Buyla ha firmado por una temporada y se incorporará el lunes a los entrenamientos del equipo numantino que lidera Abel Segovia.

 

