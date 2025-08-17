El Numancia vence al filial del Real Valladolid en quinto test de pretemporada

Victoria del C. D. Numancia en el quinto partido estival de pretemporada ante el Real Valladolid Promesas por 2-1, en un partido disputado en Tardelcuende,.

La localidad soriana ha acogido por primera vez un partido del primer equipo rojillo en un encuentro con una pulcritud y una organización de diez para los más de 600 aficionados que presenciaron el encuentro.

El equipo de Abel Segovia se ha adelantado en los últimos compases de la primera parte gracias a un gol de Óscar de Frutos tras una jugada de estrategia en la que el Numancia ha podido rematar dos veces a gol ante la portería de Álvaro.

Aunque el equipo rojillo se ha ido con ventaja al descanso, nada más iniciarse la segunda parte el filial pucelano ha conseguido la igualada con un gol de oportunista de su atacante Jony.

Estos primeros minutos tras el descanso han sido los más imprecisos de un Numancia que aunque ha vuelto a dar minutos a veinte futbolistas fue reconocible con las ideas de Abel Segovia y, por momentos, ha cuajado momentos de buen fútbol.

Tras el empate de los visitantes, el Numancia ha vuelto a retomar el mando, tanto del balón como del juego y ha gozado de varias buenas llegadas para haber marcado el segundo, pero ni Hugo Matos, ni Néstor, ni Dani García han acertado con la meta rival.

Ya en el minuto 85, una buena combinación del equipo rojillo ha sido finalizada por Dani García, que ha rematado a las mallas un balón en el segundo palo para dar la victoria al cuadro soriano en este quinto test de pretemporada.

El próximo miércoles, viaje a Ejea de los Caballeros para disputar un nuevo partido de preparación, en lo que será el único encuentro que se celebrará fuera de la provincia en esta pretemporada 25-26.

Ficha técnica.-

C. D. Numancia: Oleg (Miguel Ángel, minuto 60), Bonilla (Ian Olivera, minuto 60), Ian Olivera (Carlos Gutiérrez, minuto 33), De Frutos (Néstor, minuto 60), Moustapha (Cristian D., minuto 60), Alain G. (Marcos Sánchez, minuto 33), Fermín (Marco Beltran, minuto 33), Godson (Dani García, minuto 60), Iván Niño (Alex Gil, minuto 60), Miñana (Neves, minuto 60), Angelo (Hugo Matos, minuto 33) (Jony, minuto 60).

Real Valladolid Promesas: Álvaro, Yago R., Iago R., Galde, Platero, Riki, Jesús, Ivorra, Sergi, Carvajal y Fede. En la segunda parte jugaron Hugo W., Flores, Dennis, Arco, Isma Díaz, Olandia, Murcia, Pascu, Gabri, Tomy, Prince y Raúl.

Árbitro: Dirigió el partido Víctor Lain Pérez. Asistido por Darío de Miguel e Iván Revilla.

Goles: 1-0. Minuto 40. Oscar de Frutos. 1-1. Minuto 47. Tomy. 2-1. Minuto 85. Dani García.

Municipal Abel Antón de Tardelcuende. Más de 600 espectadores.