El Numancia ficha al extremo asturiano "Berto"

Domingo, 17 Agosto 2025 20:40

El C. D. Numancia y Berto González han llegado a un acuerdo para la incorporación del atacante asturiano "Berto" como nuevo jugador del primer equipo numantino.

Alberto González García ‘Berto’ (Avilés, 2 de abril de 1998), es un mediapunta zurdo que también puede actual como extremo izquierdo y llega a Soria procedente de la S. D. Amorebieta de Primera RFEF.

Formado en la cantera de Mareo, llegó a debutar con el primer equipo del Sporting de Gijón, con el que disputó catorce partidos en Segunda división.

Además de Amorebieta, cuenta con amplia experiencia en Primera RFEF, pues también ha jugado en Cultural Leonesa y Alcorcón, equipo con el que ascendió a Segunda división en la temporada 2022-23.

Berto ha firmado por una temporada y se incorporará mañana lunes a los entrenamientos del equipo de Abel Segovia.