El Numancia empata en Ejea en su sexto partido de pretemporada

Jueves, 21 Agosto 2025 08:18

El Numancia ha empatado a un gol en su sexto partido de pretemporada, disputado en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), frente al equipo local, que militará también en Segunda RFEF.

Los goles han llegado en el último cuarto de hora del partido.

Se ha adelantado el Numancia por mediación de Dani García en el minuto 77. Y ha empatado el Ejea, seis minutos después, con gol de Óscar Jiménez.

El próximo amistoso del Numancia llegará mañana viernes, frente a la S.D. Tarazona.

La pretemporada se cerrará el 30 de agosto frente al Alavés B.

El inicio de la competición oficial llegará el fin de semana del 6-7 de septiembre, con desplazamiento al campo del Lealtad, de Villaviciosa (Asturias).