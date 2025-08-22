Oleg Oliynyk y Jannink Buyla, dos refuerzos pares responder al objetivo del Numancia

El guardameta ucraniano sub-23 Oleg OliynyK y el centrocampista internacional por Guinea Ecuatorial Jannink Buyla son los dos últimos fichajes que ha presentado el Numancia. Los dos llegan al equipo con la intención de responder a la exigencia del deseado ascenso a Primera RFEF.

El C. D. Numancia ha continuado este jueves con la presentación de sus nuevas incorporaciones para la temporada 2025-2026 y hoy le ha tocado el turno a Oleg Oliynyk y a Jannick Buyla, portero ucraniano en edad sub23 que ejercerá como tercer portero del primer equipo y que reforzará al filial siempre que esté disponible, y Jannick Buyla, internacional ecuatoguineano nacido en Zaragoza, y con amplia experiencia en Primera RFEF.

Los dos jugadores llegan a Soria con trayectorias diferentes, pero con un objetivo común: fortalecer la plantilla y responder con un ascenso de categoría que el club persigue desde hace tres temporadas.

Oleg Oliynyk, un joven portero ucraniano de 21 años y 1,94 metros de estatura que llega para reforzar una posición clave. Nacido en Kiev y formado en la cantera del Dnipro-1, su camino hasta Soria ha sido singular. Tras su llegada a España, donde militó en el Racing Cartagena Mar Menor y la Deportiva Minera, su fichaje por el Numancia se ha fraguado tras una semana de entrenamientos a prueba con el equipo.

“Estaba hablando con mi representante y me dijo que tenía la oportunidad de jugar en el Numancia, es un equipo fuerte, grande”, ha explicado Oleg, al que su representante le animó a venir a Soria. “Vete una semana de prueba y demuéstralo. Y he venido aquí, estuve una semana de prueba y al final todo bien”, ha reflejado el joven meta ucraniano.

Por su parte, Jannick Buyla, zaragozano de nacimiento e internacional absoluto con Guinea Ecuatorial en 32 ocasiones, llega procedente de la S. D. Tarazona y ha manifestado que la “atracción por el Numancia ha sido mutua y decidida”.

Jannick ha explicado que “tras un verano de reflexión, mi prioridad siempre ha sido continuar en España, y la propuesta del Numancia fue la más convincente. Apostaron muy fuerte por mí desde el principio y la verdad es que el proyecto y la idea de juego del míster también me ayuda bastante. Entonces fue una decisión bastante clara”

“El Numancia es un club que no debería estar en Segunda RFEF. Visto así por categoría sí, pero a nivel del club y de lo que representa todo esto, yo creo que no es un paso atrás, sino un paso más en mi carrera. Creo que va a ser un buen año”, ha dejado claro Buyla.