Un gol de falta directa derrota al Numancia en Ágreda frente al Tarazona

Sábado, 23 Agosto 2025 07:55

El C. D. Numancia ha caido por la mínima ante la S. D. Tarazona (1-0) en el séptimo partido de la pretemporada del equipo soriano, celebrado en la tarde del viernes en La Arquilla de Ágreda con la presencia de más de 500 espectadores.

Encuentro entretenido que se resolvió a favor del cuadro aragonés merced a un libre directo ejecutado por Castroverde en el tramo final de la primera mitad.

El C. D. Numancia volvió a mostrar un balompié de buen gusto, con juego de posesión y combinativo que por momentos resultó vertical y peligroso ante la meta del Tarazona, que mostró una gran seguridad defensiva en torno a su área, algo que le dio grandes resultados la temporada pasada en Primera RFEF.

Abel Segovia volvió a dosificar los minutos de todos sus jugadores manteniendo el plan de trabajo de esta pretemporada.

Juancho volvió a tener minutos después de lesionarse en el primer amistoso de Arcos de Jalón, y tanto Berto como Jannick, las dos últimas incorporaciones llegadas esta misma semana, sumaron casi treinta minutos de competición cada uno.

Aunque el cuadro rojillo no pudo perforar la meta de Josele, los numantinos gozaron de al menos tres grandes oportunidades para haber conseguido el gol.

más clara, también en una acción de balón parado, un buen cabezazo de De Frutos al que respondió el meta turiasonense con una excelente intervención.

Joel Jiménez también se lució a la media hora de juego para detener un cabezazo de Sergi Armero y ceder un saque de esquina.

Los jugadores van cogiendo las ideas de Abel Segovia en juego ofensivo y juego posicional y poco a poco se va viendo a un Numancia más rodado, con más ritmo y las ideas más claras. Quedan dos semanas para el inicio de la competición y faltan dos partidos más de preparación. El jueves se jugará con la U.B. Conquense en la Ciudad del Fútbol Francisco Rubio y el sábado se pondrá el broche final a esta pretemporada con el partido ante el Deportivo Alavés B en El Burgo de Osma.

Ficha técnica.-

C.D. Numancia: Joel Jiménez (Miguel Ángel, minuto 81), Néstor (Jannick, minuto 63), Jony (Neves, minuto 71), Juancho (Dani García, minuto 21), Alex Gil (Hugo Matos, minuto 46), Carlos Gutiérrez (Ian Olivera, minuto 71), Alain García (Marcos Sánchez, minuto 71), Berto (Moustapha, minuto 31), Danese (De Frutos, minuto 71), Cristian Delgado (Miñana, minuto 71), Fermín (Bonilla, minuto 71).

S.D. Tarazona: Josele, Ángel López, Trilles, Traoré (Cubillas, minuto 46), Chechu, Oscar Carrasco, Castroverde, Imanol (Vaquero, minuto 22), Alex Fita, Sergi Armero (Juan Panlo, minuto 63) y Busi.

Árbitro: Dirigió el partido Rafael Cehis. Asistido por Braian Teixeira y Daniel Melendo. Mostró cartulina amarilla a Moustapha, Fermín y Hugo Matos por el Numancia.

Goles: 0-1. Minuto 42. Castroverde.

La Arquilla. 500 espectadores.