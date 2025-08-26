El Numancia sella convenio con S.D. Ágreda para promoción de cantera futbolística

Martes, 26 Agosto 2025 08:29

El C. D. Numancia de Soria y la S. D. Ágreda han llegado a un acuerdo para llevar a cabo un convenio de colaboración entre ambas entidades deportivas.

Así lo reflejaron el pasado sábado los presidentes de ambas entidades, Javier Bajo y Patricio de Pedro, con la firma de un convenio que, inicialmente, tendrá un año de duración con carácter prorrogable y tanto Ágreda como Numancia saldrán reforzados en su estructura del fútbol formativo con lazos y sinergias comunes que beneficiarán considerablemente a ambas partes.

El C. D. Numancia ofrecerá su metodología de entrenamiento a la estructura del fútbol formativo de la S. D. Ágreda con formación a los técnicos y monitores del cuadro agredeño, que participarán de cuantas jornadas técnicas se organicen por parte del club numantino.

El convenio también establece la disputa de encuentros amistosos de la estructura de fútbol del Numancia en suelo agredeño y la posibilidad de asistencia a Los Pajaritos para ver los partidos del primer equipo a un número limitado de deportistas de la S. D. Ágreda durante cada encuentro.

El C. D. Numancia realizará un control y seguimiento de los jugadores de la cantera de la S. D. Ágreda, garantizándose un derecho de adscripción preferente sobre los jugadores del club agredeño.

Además, el C. D. Numancia creará en Ágreda una escuela deportiva que tendrá como objetivo la tecnificación de jugadores de la S. D. Ágreda en edad benjamín y prebenjamín, brindando la oportunidad a todos los niños y niñas de Ágreda de progresar en su aprendizaje futbolístico bajo la supervisión de un club profesional, con los mejores medios posibles.

La finalidad del C. D. Numancia es la de estrechar lazos tanto deportivos como sociales y culturales con todos los clubes de la provincia de Soria y la intención de la entidad numantina es extender este tipo de acuerdos con los clubes provinciales que deseen desarrollar y fomentar su fútbol formativo y de cantera, con la premisa de que todos ellos se vean beneficiados de esta relación de doble dirección, que redundará, sin duda, en la mejora del fútbol provincial soriano.

En definitiva, expandir la imagen del C. D. Numancia de Soria por toda la provincia, incluso en zonas limítrofes desde la base, con la intención de realizar una labor social como es la formación educativa a través del fútbol.