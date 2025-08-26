El Numancia conoce horario para su debut en nueva temporada en Segunda RFEF

Martes, 26 Agosto 2025 15:48

La Segunda RFEF ya conoce su hoja de ruta para la jornada inaugural de la temporada 2025/26. El Numancia debutará en la tarde del 6 de septiembre en tierras asturianas.

Los noventa equipos que pelearán este año por ascender a Primera Federación, y que se encuentran divididos en cinco grupos de competición, conocían ya cuál iba a ser su primer rival, pero desde este 25 de agosto saben también el horario.

La competición arranca el 6 de septiembre a las 17:00 horas, cuando se disputan los dos primeros partidos: el Deportivo Alavés B vs UD Logroñés, del Grupo 2, y el UD Poblense vs RCD Espanyol de Barcelona B, del Grupo 3.

Otros once partidos se jugarán ese sábado, y el domingo 7 la primera jornada llegará a su fin con el resto de enfrentamientos.

A las 20:00 horas se celebrarán los dos últimos partidos, los dos del Grupo 4: Club Atlético Antoniano vs FC La Unión Atlético y Xerez Deportivo FC vs CD Minera.

El Numancia será uno de los seis equipos del grupo I de Segunda RFEF que comenzará la competición en la tarde del 6 de septiembre.

Será a partir de las seis de la tarde en el campo municipal Las Callejas, de Villaviciosa (Asturias), frente al equipo anfitrión, el Lealtad.

Esa misma tarde se disputarán otros dos encuentros. El Real Oviedo Vetusta-SD Sarriana, en Oviedo, y el Atlético Astorga-Real Ávila, en Astorga.