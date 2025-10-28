Ángel Rodríguez: “El Numancia y la Copa van unidos de la mano”.

Martes, 28 Octubre 2025 19:08

El entrenador del Numancia, Ángel Rodríguez, ha asegurado que su equipo hace las cosas bien frente al Arenas de Getxo, de Primera RFEF, tendrá posibilidades de ganar la eliminatoria en la Copa.

https://www.youtube.com/watch?v=TYe9PXbW08g

Rodríguez ha vuelto hoy martes a la sala de prensa después del entrenamiento matinal de hoy y ha analizado el partido de Copa del Rey que el C. D. Numancia disputará mañana miércoles en Los Pajaritos ante el Arenas de Getxo, de Primera RFEF, a partir de las 20.00 horas.

Para el técnico numantino, no es necesario cambiar mucho el chip a pesar del cambio de competición, pues “entendemos que el Numancia y la Copa van unidos de la mano y nos hace ilusión jugar este torneo, pero tenemos que enfrentarnos a un rival de superior categoría y hacer un partido muy completo para poder ganar al Arenas. La exigencia es algo importante en esta categoría y por eso hablo tanto de ella”.

Rodríguez ha señalado que el cuadro de Getxo “es un rival con mecanismos para sacar el balón desde atrás y con calidad, que juega en una categoría superior y tiene argumentos”.

“Afrontamos el encuentro con respeto, pero ningún miedo”, ha destacado Rodríguez, para jugar una eliminatoria de Copa “desde la tranquilidad y convencidos de que si se hacen las cosas bien se ganará”.

Rodríguez ha vuelto a exigir a sus jugadores “intensidad, con y sin balón, y ser, a ser posible, dominadores, lo que requiere de más sacrificio y exigencia, algo que nos hará mejorar a los futbolistas”.

Para este encuentro del torneo del KO, Carlos Gutiérrez y Fermín seguirán siendo baja, mientras que Danese tendrá descanso debido a unas molestias físicas derivadas del partido ante el Luanco.