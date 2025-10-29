El Numancia pasa de ronda en la Copa del Rey

Miércoles, 29 Octubre 2025 22:04

El CD Numancia ha superado la primera eliminatoria de la Copa del Rey tras ganar por tres goles a cero al Arenas de Getxo.

El equipo soriano ha vuelto a dar una alegría a su afición en el torneo que le catapultó a la fama en la década de los noventa del pasado siglo y que significó un salto cualitativo deportivo, refrendado después con su primer ascenso a la máxima categoría del fútbol español, con Miguel Ángel Lotina en el banquillo.

El Arenas llegaba a Los Pajaritos con la intención de aprovechar sus buenas sensaciones en su partido liguero frente al Guadalajara, al que venció por 3-0, y hacer valer su superior categoría.

Pero el torneo del ko está lleno de sorpresas. Y una de ellas, en la primera ronda, se ha dado en Los Pajaritos.

Tras una primera parte donde los dos equipos han firmado las tablas, la segunda mitad ha traído tres goles en poco más de diez minutos.

Bonilla ha abierto la cuenta desde el punto de penalti. Jony, de cabeza a centro de Bonilla, ha materializado el segundo. Y Juancho ha cerrado la cuenta.

Con ello el Numancia entrará en el sorteo de la próxima ronda de la Copa del Rey, que se disputará en la primera semana de diciembre, de nuevo en Los Pajaritos.