Resumen de la victoria del Numancia en la Copa del Rey frente al Arenas

Jueves, 30 Octubre 2025 08:34

El Numancia ha superado la primera ronda clasificatoria de la Copa del Rey. Ya puede ver el resumen del encuentro frente al Arenas de Gexto en el siguiente enlace.

https://www.youtube.com/watch?v=Di0miWTOACI

El equipo de Ángel Rodríguez ha marcado tres goles en la segunda parte que le ha dado el paseo a la segunda ronda clasificatoria, que se disputará ya en diciembre, a partido único, en el terreno de juego del equipo de inferior categoría en el emparejamiento.

La Copa del Rey 2025-26 está compuesta de seis rondas clasificatorias y una final en sede neutral, que se disputará en primavera en Sevilla.

Todas las rondas clasificatorias, a excepción de las semifinales, se juegan a partido único.

La primera eliminatoria de la Copa del Rey se cierra este jueves y en la misma han participado 112 equipos, de seis divisiones.

El F. C. Barcelona es el defensor del título tras haber conquistado su 32.º título en la temporada anterior.