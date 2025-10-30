Resumen de la victoria del Numancia en la Copa del Rey frente al Arenas
El Numancia ha superado la primera ronda clasificatoria de la Copa del Rey. Ya puede ver el resumen del encuentro frente al Arenas de Gexto en el siguiente enlace.
El Numancia pasa de ronda en la Copa del Rey
https://www.youtube.com/watch?v=Di0miWTOACI
El equipo de Ángel Rodríguez ha marcado tres goles en la segunda parte que le ha dado el paseo a la segunda ronda clasificatoria, que se disputará ya en diciembre, a partido único, en el terreno de juego del equipo de inferior categoría en el emparejamiento.
La Copa del Rey 2025-26 está compuesta de seis rondas clasificatorias y una final en sede neutral, que se disputará en primavera en Sevilla.
Todas las rondas clasificatorias, a excepción de las semifinales, se juegan a partido único.
La primera eliminatoria de la Copa del Rey se cierra este jueves y en la misma han participado 112 equipos, de seis divisiones.
El F. C. Barcelona es el defensor del título tras haber conquistado su 32.º título en la temporada anterior.