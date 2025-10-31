Ángel Rodríguez: "No hemos hecho nada todavía, esto es un proceso muy largo"

Viernes, 31 Octubre 2025 18:01

El entrenador del Numancia, Ángel Rodríguez, ha advertido que, después de tres victorias consecutivas –dos en liga y una en Copa-, el equipo soriano todavía no ha hecho nada, ya que el proceso es muy largo. El objetivo inmediato es ganar al filial pucelano para meterse cuanto antes en el grupo de cabeza.

Rodríguez ha vuelto hoy a la sala de prensa por segunda vez esta semana y ha analizado el partido que el C. D. Numancia disputará el domingo (17:00 horas) en Los Pajaritos ante el Real Valladolid Promesas.

En relación al filial pucelano, el técnico rojillo ha recalcado que “los filiales siempre tienen cosas buenas y cosas menos buenas, pero lo que siempre tienen es calidad. Además, habrá jugadores con mucho ritmo al estar entrenando con el primer equipo”.

“Es un equipo joven, con desparpajo, velocidad. Son atrevidos y con juego vistoso, por lo que nos pondrán las cosas difíciles porque son un buen equipo”, ha admitido Rodríguez, que ve el partido del domingo con la “necesidad imperiosa de ganar y de conseguir los tres puntos para que el equipo se meta arriba cuanto antes y dar el primer paso para estar una zona donde el equipo tiene que estar”.

Por ello, el técnico leonés considera de vital importancia que la afición acuda a Los Pajaritos a apoyar a un equipo que buscará “seguir haciendo las cosas bien, ganar y ofrecer un buen espectáculo”.

“Todo lo que sea conseguir victorias hace que la moral y la confianza suba. Mientras vas ganando todo se ve mucho mejor”, ha dejado claro Rodríguez.