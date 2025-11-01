El Valladolid Promesas busca su primera victoria en Los Pajaritos

Sábado, 01 Noviembre 2025 07:53

El Numancia encara este domingo el partido frente al filial del Real Valladolid con el objetivo de dar un nuevo salto y meterse en los puestos de promoción del grupo I de Segunda RFEF. Tiene a su favor las estadísticas y en contra un rival que viajará a Soria con el objetivo de conseguir su primera victoria en Los Pajaritos.

El entrenador numantino Ángel Rodríguez ha expresado en su comparecencia en la previa del partido que medirá a su equipo al Real Valladolid Promesas (domingo, 17:00 horas) la importancia de estos tres puntos, para seguir la trayectoria ascendente y meterse en puestos de promoción.

Pero el rival también juega y el filial del Real Valladolid ha expresado en la página web del club su intención de conseguir la primera victoria en Los Pajaritos.

En siete partidos disputados hasta la fecha en el feudo numantino, el filial blanquivioleta no conoce la victoria todavía: los locales se han impuesto en cuatro ocasiones y los otros tres encuentros terminaron en empate.

Por ello, el equipo de Javi Baraja quiere cambiar la tónica este domingo 2 de noviembre a partir de las 17.00 horas.

El primer enfrentamiento en la capital soriana tuvo lugar en la última jornada de la temporada 1991/92, en Segunda División B. En aquella ocasión, el cuadro pucelano se adelantó con un gol de Pablo Sánchez, pero un tardío doblete de Octavio para el CD Numancia sirvió a los rojillos para llevarse el partido.

En las siguientes dos campañas, la 1992/93 y la 1993/94, vallisoletanos y sorianos se volvieron a encontrar en la misma categoría. Ambos cruces se saldaron de nuevo con victoria local en el antiguo Estadio de Los Pajaritos. El primero de ellos terminó 3-1 y también se decidió en la última media hora con dos goles de Bermúdez para los numantinos. El otro precedente fue menos disputado (3-0).

En la 1995/96 llegó el primer empate (0-0) del filial del Real Valladolid en los duelos a domicilio contra el CD Numancia.

Asimismo, en la campaña 1996/97, el Promesas logró otra igualada (1-1) en su visita a Soria, gracias a un gol de Palmero en la recta final del encuentro.



El siguiente encuentro, ya en el Nuevo Estadio de Los Pajaritos, ocurrió en la temporada 2020/21.

El Real Valladolid Promesas volvió a empatar (2-2) contra el CD Numancia en Soria tras 23 años sin cruzarse en competición oficial. Alonso anotó en el minuto 90 y rescató un punto para los blanquivioleta; el otro tanto visitante fue obra de Kuki Zalazar.

El choque más reciente se disputó en la jornada 16 de la temporada pasada, la 2024/25. Neira anotó para el filial pucelano e igualó el gol inicial de los sorianos, pero el CD Numancia, quien también dispuso de un penalti que detuvo Aceves, se acabó llevando la victoria (3-1).