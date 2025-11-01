Quince equipos de Primera, posibles rivales del Numancia en Copa

Sábado, 01 Noviembre 2025 08:43

El Numancia será uno de los 56 equipos que participe en el sorteo de la segunda ronda de la Copa de S.M. El Rey. Entre los posibles rivales, le podrían caer en suerte quince equipos de Primera.

La segunda eliminatoria tendrá lugar el 2, 3 y 4 de diciembre.

Se disputará a partido único y se jugará en el campo del equipo de menor categoría, siempre y cuando sea posible.

El Numancia conocerá su rival en el sorteo que se celebrará en la RFEF el próximo 11 de noviembre.

En el bombo no estarán los cuatro clubes que disputarán la Supercopa de España: Real Madrid, Barcelona, Atlético y Athletic.

Pero que sí entrarán en escena en dieciseisavos.

La primera ronda del torneo del KO ha dejado bajas entre las filas de los grandes como Oviedo, Valladolid, Las Palmas, Castellón y Córdoba.



Equipos que jugarán segunda ronda:

Primera División (15): Girona, Valencia, Getafe, Real Sociedad, Sevilla, Elche, Osasuna, Mallorca, Rayo, Villarreal, Levante, Celta, Alavés, Betis y Espanyol.

Segunda División (17): Burgos, Racing, Cádiz, Granada, Cultural, Albacete, Huesca, Zaragoza, Ceuta, Sporting, Leganés, Mirandés, Almería, Eibar, Deportivo, Málaga y Andorra.

Primera Federación (11): Racing Ferrol, Talavera, Ourense CF, Guadalajara, Tenerife, Sabadell, Cartagena, Pontevedra, Ponferradina, Real Murcia y Eldense

Segunda Federación (11): CD Extremadura, Ebro, Torrent, Navalcarnero, Numancia, Sant Andreu, Reus FC, Quintanar del Rey, Atlético Antoniano, Real Ávila y Atlético Baleares.

https://rfef.es/es/competiciones/copa-de-sm-el-rey