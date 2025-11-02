El Numancia remonta al Valladolid Promesas en la segunda parte

Domingo, 02 Noviembre 2025 19:09

El Numancia ha sumado una nueva victoria este domingo en Los Pajaritos frente al Valladolid Promesas, alimentando una racha de cuatro triunfos en la etapa de Ángel Rodríguez en el banquillo. El equipo numantino ha ganado por tres goles a uno, pero le ha tocado remontar.

El Numancia regresaba a la competición liguera, tras su exitosa primera eliminatoria copera frente al Arenas de Getxo, con el objetivo de sumar una nueva victoria y meterse de lleno en la zona de promoción del grupo I de Segunda RFEF.

Para la ocasión, el entrenador Ángel Rodríguez ha confeccionado un once titular, en el que la principal novedad ha llegado en la portería. Miguel Ángel ha asumido la responsabilidad tras la baja por lesión de Joel; Alain, De Frutos, Ian Olivera y Bonilla, en defensa; Jannick, Cristian Delgado y Moustapha, en el centro del campo; Y HéctOR Peña, Jony y Juancho, en ataque.

El encuentro ha comenzado con buen ritmo. La primera ocasión ha sido para el Numancia, tras combinación de Bonilla y Juancho, por la izquierda, y disparo de este último desde la frontal, pero que ha golpeado a un defensa y ha llegado sin problemas al guardameta Álvaro.

Bonilla ha metido un balón en profundidad a Juancho, que ha rematado con la puntera y el portero ha rechazado el balón.

El filial pucelano lo ha fiado todo a los contragolpes, mientras el Numancia ha sumado una nueva ocasión por mediación de Héctor Peña.

Y a la media hora ha saltado la sorpresa. El filial se ha adelantado en el marcador… y de rebote. Sergi Esteban ha disparado y lo que parecía un balón franco para el portero local, se ha convertido en el primer tanto visitante, tras golpear en Olivera.

El Numancia ha tenido el empate en el sprint final de la primera parte. Ha reclamado un penalti sobre Alain, en una falta que le parecido clara a los más de 2.600 aficionados que se han dado cita en Los Pajaritos pero no al árbitro.

Sergi Esteban se ha ido antes de tiempo a vestuarios, al ver la segunda amarilla, dejando al filial pucelano con un jugador menos para la segunda parte.

La segunda parte ha dejado clara desde el primer momento las intenciones del filial pucelano, que se ha metido atrás para defender la ventaja, pero le ha durado poco el planteamiento.

En apenas cinco minutos, dos goles de Cristian Delgado ha traído la remontada al marcador. En el primer tanto, Juancho ha centrado desde la banda izquierda para que Delgado rematase a la red desde el punto de penalti. Y con poco tiempo para celebrar, ha llegado el segundo. Héctor Peña ha protegido el balón dentro del área y la ha dejado atrás para Delgado, de nuevo, viese puerta.

El Numancia ha remontado.

El gol de la tranquilidad lo ha tenido en sus botas Dani García, pero no ha sabido definir, en el minuto 70, tras una combinación de Jony y Héctor Peña.

Y la afición rojilla se ha llevado un buen susto diez minutos después, en una ocasión de Carvajal, que ha ganado la disputa a Bonilla y ha rematado cerca del poste.

Y ha sido el capitán Bonilla quien ha traído la calma, con un gol desde el punto de penalti a falta de diez minutos para el tiempo reglamentario. El de Ágreda ha puesto el balón en la escuadra derecha. Aranda ha derribado a Dani García, en un claro penalti.

El filial pucelano ha vuelto a dar otro susto en el sprint final, pero Miguel Ángel ha alejado el peligro en una doble intervención. Y los visitantes han seguido intentándolo en la prolongación. Galde ha podido acortar distancias, pero su remate le ha salido muy flojo.