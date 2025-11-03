El Numancia sigue remontada y ya es equipo de promoción

Lunes, 03 Noviembre 2025 08:00

El Numancia ha terminado la novena jornada del grupo I de Segunda RFEF en puestos de promoción, tras su nueva victoria frente al filial del Real Valladolid. El liderato está ahora a dos puntos.

El Numancia ha seguido en la novena jornada alimentando su remontada en la clasificación, con una victoria frente al filial del Valladolid (3-1) que le ha aupado a la quinta posición, con 17 puntos, a dos de los líderes del grupo I, los filiales del Deportivo y del Oviedo.

El Numancia destituyó el 14 de octubre a Abel Segovia como entrenador del primer equipo, que en las seis primeras jornadas sólo había sumado ocho puntos, lejos de los 18 que había conseguido el filial del Deportivo, el Fabril.

La llegada de Ángel Rodríguez ha supuesto una reacción clara, con pleno de victorias, en tres jornadas ligueras, lo que unido a los pinchazos del Fabril, le han acercado al Numancia a dos puntos del liderato, al cierre de la novena jornada.

El Grupo 1 de Segunda RFEF ha sido, sin duda, donde más movimiento se ha producido en la clasificación.

La jornada ha comenzado con una sorprendente derrota del líder (2-1), el Deportivo Fabril, ante una UD Ourense que ha sumado su tercera victoria consecutiva.

El Numancia jugará la próxima semana frente al Real Ávila, en la capital de las murallas. Será el 9 de noviembre, a las cinco de la tarde.

El nuevo traspiés del filial del Deportivo no han sido aprovechado por igual por todos sus rivales.

Ni Real Oviedo Vetusta, ni Gimnástica Segoviana, ni Bergantiños FC, ni Real Ávila han conseguido ganar sus partidos.

El infalible Utebo FC ha dejado de ser líder en el grupo II de Segunda RFEF tras perder de forma aplastante ante la UD Logroñés, por 3-1, en Las Gaunas. Con ello, el Tudelano, que ganó a la S.D. Logroñés, es el nuevo líder.

Un nuevo equipo, el Reus FC Reddis, puede presumir de la hazaña de ser primer clasificado en el Grupo 3. Se sitúa en dicha posición gracias a un contundente triunfo 4-0 ante el Atlético Baleares, y es que los catalanes van muy en serio.

Quien no cambia de situación es el CD Extremadura, que además de darse un homenaje en Copa del Rey, se lo sigue dando en Segunda Federación como recién ascendido. Un empate a cero ante la UD Melilla le basta para seguir comandando el Grupo 4.

Pocos cambios en el Grupo 5, ya que el Getafe CF 'B' vuelve a ganar y sigue mandando. Un gran triunfo por 3-0 ante el Rayo Vallecano 'B' les hace ser unos candidatos muy serios al ascenso.

Roberto Delgado (Real Oviedo Vetusta), Bil Nsongo (Deportivo Fabril), Jony (CD Numancia) y Marc Sáez (Bergantiños FC) siguen siendo los máximos goleadores de Segunda Federación con 7 tantos.