Ángel Rodríguez: "Sacar un resultado positivo en Ávila pasa por conceder poco"

Viernes, 07 Noviembre 2025 15:22

El entrenador del Numancia, Ángel Rodríguez, ha advertido de las complicaciones que se encontrará su equipo en la visita que realizará este domingo al estadio Adolfo Suárez, de Ávila, donde el equipo anfitrión no ha perdido en el inicio liguero.

Rodríguez ha comparecido ante los medios de comunicación en la sala de prensa de Los Pajaritos y ha analizado el partido que el C. D. Numancia disputará el domingo en el Estadio Adolfo Suárez ante el Real Ávila (17.00 horas).

En relación al cuadro abulense, sexto clasificado con los mismos puntos que el Numancia, Rodríguez ha manifestado que “es un equipo que en muchas cosas es parecido a nosotros, con buen trato de balón y buen juego aéreo”.

“El Real Ávila es un equipo fuerte en su casa y hecho para estar arriba”, ha admitido el técnico rojillo, que ve el partido del domingo con la “intención de que el plan de partido lo llevamos a cabo y que mantengamos la intensidad mostrada en los últimos encuentros”.

Por ello, el preparador numantino ha considerado que “sacar un resultado positivo en Ávila pasa por conceder poco y aprovechar las ocasiones que tengamos”.

“El equipo está con fe y con confianza, y está mirando de tú a tú a cada uno de los rivales”, ha dejado claro Rodríguez, aunque también ha insistido en que “tenemos que seguir mejorando en la visita a un campo complicado como es el Adolfo Suárez”.

En cuanto a las ausencias, el entrenador numantino no podrá contar con Moustapha, sancionado, y tampoco podrá hacerlo con Jannick, lesionado el pasado domingo, ni Carlos Gutiérrez, Fermín y Marcos Sánchez