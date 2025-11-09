El Numancia suma un punto en su visita al Real Ávila

Domingo, 09 Noviembre 2025 19:10

El Numancia ha sumado un punto en su visita al campo Adoldo Suárez de Ávila, en un partido donde no ha habido goles.

Es la cuarta jornada sin conocer la derrota del equipo soriano. Un empate que puede resultar justo por lo visto sobre el terreno de juego. Al Numancia, con cambio de sistema -de dos a tres centrales- le ha faltado un poco más de ambición y acierto, para materializar alguna de las ocasiones de las que disfrutó en Ávila.

El entrenador rojillo ha planteado una alineación con tres centrales (Ian Olivera, De Frutos y Danese), con dos laterales con más libertad para mirar la puerta contraria (Alain García y Bonilla): Miguel Ángel; tres centrocampistas (Néstor, Cristian Delgado y Héctor Peña) y dos delanteros (Juancho y Jony), con Miguel Angel como portero.

El cambio de sistema, ante la ausencia de Moustapha, por acumulación de tarjetas, ha traido un Numancia que ha mirado mucho no encajar, en busca de una contra que le pusiera en ventaja y que no llegó ante un rival bien plantado y que en su casa todavía no ha perdido.

De Frutos ha estrenado el apartado de ocasiones, nada más empezar el partido. Corría el minuto 3 y el centro ha rematado el saque de esquina lanzado por Bonilla y ha estado cerca de estrenar el marcador.

El equipo local ha tenido su primera ocasión por mediación de Diego, que no ha llegado por poco a un centro de Carrión desde la banda derecha.

Los primeros minutos, con mucha intensidad, han sido de ida y vuelta. El Real Ávila ha combinado bien pero no ha sido peligroso en los metros finales, donde se ganan los partidos.

Alain ha evitado el primer tanto local, en los minutos 20 y 24, despejando a saque de esquina un balón que llevaba peligro.

El Numancia no tenía combinación ni posesión en la medular y el Real Ávila seguía intentándolo.

La ocasión del equipo rojillo ha llegado en el minuto 39 cuando Jony ha rematado en plancha y el remate se le ha ido pegado al poste. Acto seguido, otro centro rematado por el delantero rojillo se ha perdido por encima del larguero.

Tras pasar por vestuarios, el Numancia ha sido el primero en avisar. Delgado tras recuperar el balón, ha avanzado unos metros y ha disparado desde la frontal, pero se le ha ido alto.

El equipo soriano ha tenido la mejor ocasión en el minuto 49. Bonilla ha centrado al corazón del área grande, el balón se ha ido cerrando y Samuel ha terminado salvando lo que podía haber sido gol.

Juancho, en el minuto 58, se ha encontrado con una buena parada del guardameta local. El extremo numantino ha chutado a la media vuelta, dentro del área, y el meta local ha evitado lo que podía haber sido gol.

Y en el último cuarto de hora, el Numancia ha perdido terreno ante un equipo local que ha generado más en ataque, aunque sin ocasiones claras.