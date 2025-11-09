El filial del Oviedo, nuevo líder del grupo del Numancia en Segunda RFEF

Domingo, 09 Noviembre 2025 20:24

El Vetusta, filial del Real Oviedo, se ha convertido en el nuevo líder del grupo I de Segunda RFEF, tras ganar a domicilio al Langreo (0-2).

Los carbayones siguen en racha y todavía no conocen la derrota en las diez jornadas disputadas. Suma seis victorias y cuatro empates, lo que le permiten encabezar la clasificación 22 puntos, con cuatro de ventaja al Numancia, que es quinto, tras empatar en Ávila, con 18 puntos.

Después de una primera parte sin goles, todo se ha decidido en el segundo tiempo en Langreo. Joaquín Delgado, pichichi del Vetusta, ha desnivelado el encuentro, con dos tantos. Suma nueve en la competición liguera y es el máximo goleador de los cinco grupos de Segunda RFEF.

Gracias a esta victoria, el Vetusta ha adelantado al Deportivo Fabril tras su empate sin goles ante el Bergantiños y se coloca líder de su grupo con 22 puntos, uno por encima de la Gimnástica Segoviana, que ahora se posiciona en el segundo lugar de la tabla.

El conjunto segoviano de Iñaki Bea se ha llevado una importante victoria a domicilio en el tiempo de descuento ante el Rayo Cantabria por 1-2.

La tercera plaza, con 20 puntos, es para el Fabril, tras su empate frente al Bergantiños, que es cuarto, con 19 puntos. La quinta plaza es para el Numancia, con 18 puntos, los mismos que el Real Ávila.

El Salmantino es séptimo con 17 puntos y el Marino de Luanco, octavo, con 13 puntos.

La décima jornada ha sido la de los empates: hasta seis.

Atlético Astorga-Ourense (1-1); Fabril-Bergantiños (0-0); Valladolid B-Salmantino (0-0), Burgos Promesas-Sámano (1-1), Marino-Sarriana (1-1) y Real Ávila-Numancia (0-0).

Se han registrado dos victorias, la de los dos primeros clasificados: Racing B-Gimnástica Segoviana (1-2) y Langreo-Vetusta (0-2).

La única victoria en casa la ha conseguido el Coruxo, próximo rival del Numancia en Los Pajaritos, frente al Lealtad (1-0).