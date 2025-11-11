El Numancia espera rival de Primera para segunda ronda copera

Martes, 11 Noviembre 2025 07:58

El Numancia espera rival de Primera División este martes, en el sorteo que se realizará en la sede de la RFEF de la segunda ronda de la Copa del Rey. Hay siete posibles rivales.

El sorteo comenzará a partir de las 13.00 horas y del mismo saldrán los emparejamientos de la segunda ronda del torneo del Ko, que se disputará del 2 al 4 de diciembre, y en el que el Numancia volverá a jugar en Los Pajaritos.

Entre el martes 2 y el jueves 4 de diciembre, los 56 equipos clasificados de la Copa del Rey Mapfre lucharán por un puesto en los dieciseisavos de final, donde podrán encontrarse con los cuatro clasificados de la Supercopa de España -FC Barcelona, Real Madrid CF, Club Atlético de Madrid y Athletic Club-, que entrarán ya en la siguiente ronda de la competición.

Como en la anterior ronda, los criterios de proximidad marcarán la sucesión de emparejamientos con España dividida en dos grupos: uno correspondiente a la mitad norte del país y otra a la parte sur. El Numancia está incluido en la mitad norte.

Las 28 eliminatorias a partido único se disputarán siempre con los equipos de inferior categoría ejerciendo como locales y corresponderá al Ourense CF -reciente ganador de la Copa Federación y representante de este torneo en la Copa del Rey Mapfre- ser el primer club cuya bola será extraída en el sorteo con un rival de Primera División de su ámbito geográfico como contrincante.

A partir de ahí, los equipos de Tercera, Segunda y Primera Federación de cada uno de los dos grupos serán los siguientes en conocer a sus rivales en una ronda en la que sólo algunos clubes de Segunda División jugarán contra otro de la misma categoría con el orden de extracción de las bolas como factor que determinará cuál de los conjuntos ejerce como local y cuál como visitante.

Siete equipos de Segunda RFEF (Numancia, Atlético Baleares, San Andreu, Reus FC Reddis, Ebro), uno de Tercera Federación (Portugalete) y el ganador de la Copa Federación (Ourense) esperan rival de Primera División.

Por proximidad geográfica, les puede corresponder el Girona, Espanyol de Barcelona, Mallorca, Osasuna, Deportivo Alavés, Real Sociedad y Celta. Uno de estos equipos visitará Los Pajaritos a primeros de diciembre.