El Mallorca de Arrasate, rival del Numancia en Copa del Rey

El Mallorca de Jagoba Arrasate es el rival que le ha correspondido en suerte al Numancia en la segunda ronda de la Copa de S.M. El Rey.

Quince equipos de Primera División, todos menos el Real Oviedo, eliminado, y los cuatro que disputarán la Supercopa de España (Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao), han conocido este martes sus rivales para la segunda ronda (treintaidosavos de final) de la Copa del Rey, en la que aún se mantienen en competición 17 conjuntos de Segunda y otros 24 de Primera RFEF, Segunda RFEF y Tercera RFEF.

El Numancia ha sido emparejado con el Real Mallorca, dirigido por el exentrenador numantino Jagoba Arrasate.

La eliminatoria se disputará a partido único en Los Pajaritos a primeros de diciembre.

Otros emparejamientos

Ourense-Girona

Portugalete-Alavés

Reus-Real Sociedad

Sant Andreu-Celta

NUMANCIA-Mallorca

