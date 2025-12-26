Casi 6 de cada 10 alumnos de FP de Grado Básico completa su titulación a los cuatro años de matricularse

Viernes, 26 Diciembre 2025 16:34

Casi seis de cada diez alumnos de Formación Profesional de Grado Básico completaron su titulación cuatro años después de matricularse.

Concretamente, el 57,5 por ciento del alumnado del curso 2019-2020, según se indica en la Estadística de Seguimiento Educativo del alumnado de Formación Profesional que ha publicado esta semana el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Según estos datos, el porcentaje en Grado Medio se eleva al 68,6 por ciento y al 77,2 por ciento en Grado Superior.

Las familias profesionales que presentan los mayores porcentajes de titulados en Grado Básico son Industrias Alimentarias (65,4%), Instalación y Mantenimiento (63,5%) y Comercio y Marketing (61,7%).

En Grado Medio destacan Seguridad y Medio Ambiente (+91,4%), Actividades Físicas y Deportivas (88,9%) y Sanidad (80,9%), mientras que en Grado Superior presentan mayores porcentajes las familias de Servicios Socioculturales y a la Comunidad (86,4%), Actividades Físicas y Deportivas (84,2%) y Sanidad (84,1%).

Esta estadística muestra que las mujeres superan a los hombres en porcentaje de titulación en todos los grados.

Así, en Grado Básico es del 59% por un 56,8% de los hombres; en Grado Medio es del 74,5% por un 64,3% de los hombres; y en Grado Superior es del 81,7% por un 73,3% de los hombres.

Además, un curso más sigue aumentando el alumnado que accedió a Grado Básico y que continúa matriculado en esta enseñanza un año después. En el curso 2022-2023, este porcentaje era del 76,3% (medio punto más que el curso anterior).

En Grado Medio este dato es del 82,6% y en Grado Superior, del 87,8%.

El estudio también muestra cómo un 71,5% del alumnado que accedió a Grado Medio con el título de ESO completó su titulación, frente al 53,7% de los que accedieron con una prueba de acceso y al 49,9% que lo hicieron con el título de Grado Básico.

En Grado Superior, titularon el 80,5% de los que accedieron con el Bachillerato, el 74,6% de los que lo hicieron con el título de Técnico de Grado Medio y el 71,2% de los que entraron con la prueba de acceso.