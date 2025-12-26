Casi 6 de cada 10 alumnos de FP de Grado Básico completa su titulación a los cuatro años de matricularse
Casi seis de cada diez alumnos de Formación Profesional de Grado Básico completaron su titulación cuatro años después de matricularse.
Felipe VI advierte del "hastio, desencanto y desafección" de ciudadanos con tensión en debate público
Concretamente, el 57,5 por ciento del alumnado del curso 2019-2020, según se indica en la Estadística de Seguimiento Educativo del alumnado de Formación Profesional que ha publicado esta semana el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Según estos datos, el porcentaje en Grado Medio se eleva al 68,6 por ciento y al 77,2 por ciento en Grado Superior.
Las familias profesionales que presentan los mayores porcentajes de titulados en Grado Básico son Industrias Alimentarias (65,4%), Instalación y Mantenimiento (63,5%) y Comercio y Marketing (61,7%).
En Grado Medio destacan Seguridad y Medio Ambiente (+91,4%), Actividades Físicas y Deportivas (88,9%) y Sanidad (80,9%), mientras que en Grado Superior presentan mayores porcentajes las familias de Servicios Socioculturales y a la Comunidad (86,4%), Actividades Físicas y Deportivas (84,2%) y Sanidad (84,1%).
Esta estadística muestra que las mujeres superan a los hombres en porcentaje de titulación en todos los grados.
Así, en Grado Básico es del 59% por un 56,8% de los hombres; en Grado Medio es del 74,5% por un 64,3% de los hombres; y en Grado Superior es del 81,7% por un 73,3% de los hombres.
Además, un curso más sigue aumentando el alumnado que accedió a Grado Básico y que continúa matriculado en esta enseñanza un año después. En el curso 2022-2023, este porcentaje era del 76,3% (medio punto más que el curso anterior).
En Grado Medio este dato es del 82,6% y en Grado Superior, del 87,8%.
El estudio también muestra cómo un 71,5% del alumnado que accedió a Grado Medio con el título de ESO completó su titulación, frente al 53,7% de los que accedieron con una prueba de acceso y al 49,9% que lo hicieron con el título de Grado Básico.
En Grado Superior, titularon el 80,5% de los que accedieron con el Bachillerato, el 74,6% de los que lo hicieron con el título de Técnico de Grado Medio y el 71,2% de los que entraron con la prueba de acceso.