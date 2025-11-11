Jagoba Arrasate regresa a Los Pajaritos

Martes, 11 Noviembre 2025 17:15

Jagoba Arrasate regresará a Soria a primeros de diciembre para dirigir al Real Mallorca en la eliminatoria frente al Numancia, perteneciente a la segunda ronda de la Copa de SM. El Rey.

El equipo dirigido por Arrasate se medirá a su ex-equipo, el CD Numancia, el martes 3 de diciembre, a las 21:00 horas, en el estadio de Los Pajaritos

El RCD Mallorca afrontará esta nueva eliminatoria tras superar en la primera ronda al Atlètic Sant Just, y buscará avanzar un paso más en el torneo copero, una competición que siempre despierta una gran ilusión entre la afición mallorquinista.

El sorteo ha querido emparejar al Mallorca con el Numancia, donde Arrasate estuvo tres temporadas y tocó con los dedos, en la última campaña, el ascenso a Primera División, en la eliminatoria frente al Real Valladolid.

Tras salir de la Real Sociedad, con el que debutaba en Primera, Arrasate fichó por el Numancia al que dirigió 138 partidos y donde estuvo tres temporadas entre 2015 y 2018 en Segunda División.

En junio de 2018, CD Numancia y Arrasate dieron por terminada su vinculación.

El técnico de Berriatua señaló que en estas tres temporadas en Los Pajaritos “habéis logrado que sea feliz”.

El entrenador vasco recordó en la rueda de prensa de despedida su primera reunión en Vitoria con César Palacios, director deportivo de club soriano, en la que ya notó que “había feeling”.

Tres años después, aseguró que dejaba el club soriano “en un buen momento” y sobre todo resaltó que “soy mejor entrenador que cuando llegué”.

“He crecido porque he conocido a gente muy válida, he tenido jugadores que te hacen mejor. Me soy siendo mejor entrenador y he sido feliz, algo muy complicado en el fútbol profesional”, manifestó.

Francisco Rubio, presidente del club rojillo, recalcó la trayectoria profesional de Arrasate que había cumplido “en exceso las dos variantes que yo impongo en esta casa. Primero persona y luego entrenador".

Osasuna fue el destino de Arrasate, donde también dejó huella tras seis temporadas, en el logró ascender a LaLiga en su primera temporada y asentó al club navarro en la élite, al que llevó a disputar la fase previa de una competición europea, la UEFA Conference League, lo colocó en la final de la Copa del Rey de 2023 y disputó la Supercopa de España de 2024.

En esta temporada 2025-26, afronta su segunda temporada al frente del Real Mallorca, que terminó décimo, a cuatro puntos de Europa, en la última campaña.

El Mallorca es actualmente décimo quinto, a dos puntos del descenso, y está tratando de alejarse de la zona de peligro, tras un inicio titubeante.