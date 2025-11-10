El Cross Internacional de Soria, antesala del Europeo y Mundial

El XXXI Campo a través Internacional de Soria que organiza la Delegación Soriana de Atletismo.se disputará el próxmo domingo 16 de noviembre, a casi dos meses vista del Campeonato del Mundo de la modalidad, que se llevará a cabo en la localidad estadounidense de Tallahassee el próximo 10 de enero de 2026.

Por si fuera poco, el Campeonato de Europa también está en el horizonte, ya que será el próximo 14 de diciembre en la localidad portuguesa de Lagoa.

Dos competiciones muy importantes para las que la prueba soriana será una de las grandes antesalas.

En el caso del Campeonato del Mundo, la delegación soriana de Atletismo ha recordado que, hasta ahora, se venía disputando a finales del mes de marzo, como en 2024, cuando la capital de Serbia, Belgrado, albergó la pelea por el cetro mundial.

Aunque está por ver cómo afecta este adelanto en el calendario a la prueba soriana, cabe esperar que la cita sea aún más atractiva para los corredores que busquen optimizar su estado de forma para ambos campeonatos.

No obstante, la cita de Valonsadero vuelve a contar con la valoración gold (oro) por parte de la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics), que este año cuenta con un circuito formado por 27 pruebas, de las cuales, siete son de bronce, seis son de plata y 14 de oro.

Precisamente, la única prueba Gold del próximo fin de semana será la soriana, que coincidirá únicamente con la celebración el 15 de noviembre del cross Silver de Pforzheim en Alemania, por lo que se antoja como una oportunidad única para preparar el Europeo y el Mundial en una temporada que se abrió el pasado 27 de septiembre en Lindingö (Suecia).

El circuito mundial pasa por 12 países diferentes, y que, dentro del circuito mundial, de las 14 pruebas Gold, la mitad, se celebran en España.

En el caso de Soria, Valonsadero estará el próximo domingo en la máxima categoría mundial por decimotercera vez (2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025).

Esta catalogación conlleva unas importantes exigencias organizativas, además de ser una gran responsabilidad que la Delegación Soriana de Atletismo asume para ofrecer al público una prueba de la máxima calidad.

Además de España, también se celebran pruebas en Suecia, Irlanda, Italia, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Países Bajos, Kenia, Botswana, Bélgica y Serbia, es decir, dos continentes. El otro país que más pruebas acoge, después de España, es Italia con cinco citas, dos de ellas, de oro.

