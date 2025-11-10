Lunes, 10 Noviembre 2025
Atletismo

Deportes | Atletismo

El Cross Internacional de Soria, antesala del Europeo y Mundial

El XXXI Campo a través Internacional de Soria que organiza la Delegación Soriana de Atletismo.se disputará el próxmo domingo 16 de noviembre, a casi dos meses vista del Campeonato del Mundo de la modalidad, que se llevará a cabo en la localidad estadounidense de Tallahassee el próximo 10 de enero de 2026.

Por si fuera poco, el Campeonato de Europa también está en el horizonte, ya que será el próximo 14 de diciembre en la localidad portuguesa de Lagoa.

Dos competiciones muy importantes para las que la prueba soriana será una de las grandes antesalas.

En el caso del Campeonato del Mundo, la delegación soriana de Atletismo ha recordado que, hasta ahora, se venía disputando a finales del mes de marzo, como en 2024, cuando la capital de Serbia, Belgrado, albergó la pelea por el cetro mundial.

Aunque está por ver cómo afecta este adelanto en el calendario a la prueba soriana, cabe esperar que la cita sea aún más atractiva para los corredores que busquen optimizar su estado de forma para ambos campeonatos.

No obstante, la cita de Valonsadero vuelve a contar con la valoración gold (oro) por parte de la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics), que este año cuenta con un circuito formado por 27 pruebas, de las cuales, siete son de bronce, seis son de plata y 14 de oro.

Precisamente, la única prueba Gold del próximo fin de semana será la soriana, que coincidirá únicamente con la celebración el 15 de noviembre del cross Silver de Pforzheim en Alemania, por lo que se antoja como una oportunidad única para preparar el Europeo y el Mundial en una temporada que se abrió el pasado 27 de septiembre en Lindingö (Suecia).

El circuito mundial pasa por 12 países diferentes, y que, dentro del circuito mundial, de las 14 pruebas Gold, la mitad, se celebran en España.

En el caso de Soria, Valonsadero estará el próximo domingo en la máxima categoría mundial por decimotercera vez (2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025).

Esta catalogación conlleva unas importantes exigencias organizativas, además de ser una gran responsabilidad que la Delegación Soriana de Atletismo asume para ofrecer al público una prueba de la máxima calidad.

Además de España, también se celebran pruebas en Suecia, Irlanda, Italia, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Países Bajos, Kenia, Botswana, Bélgica y Serbia, es decir, dos continentes. El otro país que más pruebas acoge, después de España, es Italia con cinco citas, dos de ellas, de oro.

Las pruebas que integran el calendario

27 SEP 2025

TCS Lidingöloppet

Lidingö (SWE)

Silver

19 OCT 2025

71º Cross Zornotza

Amorebieta-Etxano (ESP)

Gold

19 OCT 2025

Autumn International Cross Country

Abbotstown, Dublin (IRL)

Bronze

02 NOV 2025

14th Cross della Valsugana

Parco Segantini, Levico Terme (ITA)

Bronze

02 NOV 2025

69º Cross de San Sebastián

San Sebastián (ESP)

Silver

08 NOV 2025

Cardiff Cross Challenge

Llandaff Fields, Cardiff (GBR)

Gold

09 NOV 2025

XLIII Cross l de Itálica

Itálica, Sevilla (ESP)

Gold

15 NOV 2025

Sparkassen Cross Pforzheim

Pforzheim (GER)

Silver

16 NOV 2025

XXXI Campo a Traves Internacional de Soria

Soria (ESP)

Gold

23 NOV 2025

93rd Cinque Mulini

San Vittore Olona (ITA)

Gold

23 NOV 2025

Cross Internacional de Atapuerca

Atapuerca (ESP)

Gold

23 NOV 2025

Cross Le Maine Libre-Allonnes-Sarthe

Allonnes (FRA)

Gold

30 NOV 2025

Carsolina Cross

Trieste (ITA)

Bronze

30 NOV 2025

C.I.C. Alcobendas-Comunidad de Madrid

Alcobendas (ESP)

Gold

30 NOV 2025

International Warandecross Tilburg

Tilburg (NED)

Silver

06 DEC 2025

Chepsaita Cross County Tour Gold

Eldoret (KEN)

Gold

13 DEC 2025

Botswana International Cross Country

Modipane (BOT)

Bronze

21 DEC 2025

Cross Internacional Venta de Baños

Venta de Baños (ESP)

Gold

28 DEC 2025

VII Cross de Amurrio

Amurrio (ESP)

Silver

31 DEC 2025

Intersport Sylvestercross

Soest (NED)

Bronze

11 JAN 2026

48. Cross della Vallagarina

Villa Lagarina (ITA)

Bronze

18 JAN 2026

LXXXII Elgoibar Cross Country

Elgoibar (ESP)

Gold

25 JAN 2026

69° Campaccio – Cross Country

San Giorgio su Legnano (ITA)

Gold

25 JAN 2026

Cross Cup de Hannut

Hannut (BEL)

Gold

01 FEB 2026

LV Gran Premio de la Diputación de Cáceres

Cáceres (ESP)

Silver

14 FEB 2026

Sirikwa Classic Continental Tour Gold

Eldoret (KEN)

Gold

07 MAR 2026

59th White Cross

Beograd (SRB)

Bronze

 

 

