Adrián Soriano se sube a podio en sub-12 de Cross de Itálica

Lunes, 10 Noviembre 2025 08:49

Una de las promesas del atletismo provincial, Adrián Soriano, se ha subido al podio en el prestigioso Cross de Itálica disputado este domingo.

El atleta soriano ha conseguido la tercera plaza en la categoría sub 12, con un tiempo de 3:25, el mismo que el cuarto clasificado, Daniel Gancedo.

El ganador de la distancia ha sido Guillermo Perea, de UDAT Talavera, con un tiempo de 3:14. La segunda plaza ha sido para Daniel Martín, del Club Cronos, con 3:22.

El 43º Cross de Internacional de Itálica ha terminado, en categoría absoluta, con victorias internacionales de la obstaculista bareiní Winfred Yavi y el burundés Rodrigue Kwizera, con los españoles María Forero y Thierry Ndikumwenayo quintos

La localidad sevillana de Santiponce ha vuelto a ser capital mundial del campo a través por un día en la 43ª edición del Cross Internacional de Itálica entre reliquias romanas.