El Cross de Soria presume de talento en su nueva cartelería

Jueves, 06 Noviembre 2025 20:41

El Campo a través internacional de Soria, que organiza la Delegación Soriana de Atletismo, ha presentado el cartel de su XXXI edición que se celebrará el domingo 16 de noviembre en la pradera del monte Valonsadero.

El cartel mantiene el equilibrio entre tradición y modernidad, y en el que la cita atlética vuelve a presumir del talento de sus corredores, en este caso, gracias a una magnífica imagen de la prueba del año pasado del fotógrafo soriano Luis Ángel Tejedor.

Atleta, entrenador y fotógrafo, entre otras muchas facetas, permiten a Luis Ángel Tejedor plasmar mejor que nadie la esencia de la prueba soriana en cada edición.

No obstante, sus imágenes suelen ser las elegidas para ilustrar la cartelería de la prueba y esta trigésimo primera edición no es una excepción.

El soriano vuelve a poner de manifiesto la belleza natural del paraje de Valonsadero, así como el espectáculo deportivo que entra en escena en la cita.

En esta ocasión los tonos grises del cielo y los verdes de la pradera contrastan con el colorido de los uniformes de los atletas, con Rodrigue Kwizera tirando del grupo, seguido por Matthew Kipchumba, Wegene Addisu, Egide Ntakarutimana y Ayantu Tadesse.

En cuanto al resto del cartel, de la misma estructura que en las últimas ediciones, la diseñadora Fátima del Campo ha sido la encargada de combinar la imagen con el resto de elementos gráficos.

Con este cartel, la prueba mantiene la alternancia del protagonismo de la prueba femenina con la masculina.

No obstante, también se han realizado carteles independientes para anunciar la marcha solidaria a favor de la Asociación del síndrome de Dravet, así como para el entrenamiento gratuito para mujeres que se llevará a cabo el 15 de noviembre a las 17 horas en la plaza de Las Mujeres de Soria, con el objetivo de incentivar la participación en estas dos actividades.

Dada la trayectoria de la prueba, con más de tres décadas de palmarés, la identidad gráfica de la misma es un elemento muy querido por la organización de la cita y cuya trayectoria pudo contemplarse el curso pasado en una exposición conmemorativa del 30 aniversario que se instaló en el CAEP de Soria.

La difusión del cartel servirá para promocionar la cita y también para recordar que la prueba cierra inscripciones el próximo domingo 9 de noviembre por la noche.