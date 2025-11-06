Ágreda despide el año con carrera de montaña San Silvestre Trail

Jueves, 06 Noviembre 2025 17:19

Ágreda despedirá el año con la disputa de la carrera de montaña San Silvestre Trail Ágreda 2025, que se celebrará el sábado 27 de diciembre.

La prueba, que comenzará a las once de la mañana, consta de un recorrido circular de aproximadamente 9 kilómetros y +250 m de desnivel positivo, señalizado y balizado por la organización.

El itinerario discurrirá principalmente por el casco urbano, y senderos y caminos rurales del entorno natural de Ágreda.

Podrán participar en la San Silvestre Trail Ágreda 2025 todas aquellas personas que formalicen correctamente su inscripción dentro de los plazos establecidos por la organización.

La prueba, que está organizada por el Ayuntamiento de Ágreda, podrá realizarse en dos modalidades.

En primer lugar, la modalidad competitiva está destinada a quienes realicen la carrera en formato trail running, con cronometraje oficial y clasificación.

Y por otro, la modalidad senderista permitirá a los participantes realizar el recorrido en formato senderista, acogiéndose a las mismas bases que los corredores en cuanto a recorrido, reglamento, precio de inscripción (15 euros) y servicios incluidos (bolsa del corredor, avituallamiento, cronometraje, comida popular, etc.).

Asimismo, los niños podrán acompañar a los participantes senderistas durante el recorrido, siempre que presenten el correspondiente consentimiento firmado por madre, padre o tutor legal, autorizando expresamente su participación.

Todos los participantes deberán portar durante toda la prueba el siguiente material obligatorio, que podrá ser verificado en la entrega de dorsales o en cualquier punto del recorrido: Zapatillas de trail, chaqueta impermeable con capucha, manta térmica y Kit de frío adicional (buff, gorro o similar) en caso de mal tiempo, activado por la organización

Además es recomendable portar un teléfono móvil cargado y bastones.

La organización ha establecido tres categorías:

Absoluta masculina y femenina (18 a 39 años)

Veteranos masculina y femenina

Locales masculina y femenin

La San Silvestre Trail Ágreda 2025 contará con una modalidad especial denominada Trail Kids, destinada a la participación de menores de edad en recorridos adaptados y en un entorno seguro y festivo.

Se establecen dos rangos de edad:

Trail Kids (0 a 13 años)- Recorrido corto, no competitivo, con distancia adaptada a la edad. Los participantes más pequeños podrán ir acompañados por un adulto si la organización lo considera necesario para garantizar la seguridad. No se establecerán clasificaciones ni premios por tiempos. Todos los inscritos recibirán un obsequio conmemorativo.

Juvenil (14 a 18 años). Recorrido adaptado a la edad, con carácter participativo o competitivo según determine la organización. La salida podrá realizarse de forma conjunta o separada de la prueba principal, dependiendo del número de participantes. Será necesaria la autorización paterna, materna o del tutor legal, que deberá presentarse en la recogida del dorsal.

El precio de inscripción para estas dos modalidades será de 10 €.

Se otorgarán premios en metálico a los tres primeros clasificados absolutos (masculino y femenino). 200 euros, primera y primer clasificado; 100 euros, segunda y segundo clasificado y 50 euros, tercera y tercer clasificado´

El precio de la inscripción anticipada es de 15 euros, incluyendo bolsa del corredor camiseta conmemorativa (garantizada talla a los inscritos del primer tramo de inscripción), calcetines técnicos, participación en el vermout navideño postcarrera, servicio de cronometraje oficial, avituallamiento final en meta y acceso a la zona postmeta habilitada para corredores

Además, será posible inscribirse el mismo día de la prueba en la zona de salida/meta, con un precio de 20 euros, siempre que queden dorsales disponibles.